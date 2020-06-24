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ТАСС

Источник: Роскосмос утвердил техзадание на возвращаемую ракету на метановых двигателях

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Работа получила шифр "Амур-СПГ", сообщил собеседник в ракетно-космической отрасли

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" утвердила техзадание на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с новой ракетой-носителем на сжиженном природном газе (метане) и жидком кислороде в качестве топлива, контракт на этап проектирования планируется подписать в ближайшие месяцы. Об этом сообщили ТАСС два источника в ракетно-космической отрасли.

"В Роскосмосе утверждено техническое задание на создание на космодроме "Восточный" космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе и жидком кислороде", - рассказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил эту информацию, отметив, что опытно-конструкторская работа получила шифр "Амур-СПГ". Он добавил, что "контракт на разработку комплекса должен быть подписан в ближайшие месяцы, после чего станут известны все технические подробности и новшества этого проекта".

Источники отметили, что в рамках новой разработки предусмотрено применение возвращаемой первой ступени, которая будет садиться на землю за счет работы двигателей. Кроме того, впервые в отечественной космонавтике при проектировании будет применен принцип design to cost, что означает проектирование под заданную стоимость конечной пусковой услуги. Цена запуска будет рассчитана исходя из мировых трендов на рынке пусковых услуг.

В ноябре 2019 года исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что первый старт новой российской ракеты-носителя среднего класса на метане может быть выполнен в 2025 году. РКЦ "Прогресс" проработал компоновку ракеты и варианты стартовых комплексов под нее. Стартовая масса метановой ракеты будет меньше, чем у "Союза-2", а грузоподъемность несколько больше: до 10 т при запуске на низкую околоземную орбиту с космодрома Восточный.

В апреле генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда" сообщил, что новая ракета-носитель на метановом двигателе, которая создается в России, получила рабочее название "Союз-СПГ". По его словам, новая ракета среднего класса, которая придет на замену носителям "Союз-2", будет многоразовой.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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