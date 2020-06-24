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ТАСС

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками системы Starlink отложен

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Источник изображения: Фото: REUTERS/SpaceX

Его планируется осуществить в четверг в 16:34 по времени Восточного побережья США (23:34 мск)

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Американская компания SpaceX отложила на двое суток запланированный на вторник старт с космодрома на мысе Канаверал ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту очередную, уже десятую по счету партию из 60 спутников системы Starlink. Об этом сообщил в понедельник портал Центра космических полетов имени Кеннеди.

Запуск планируется осуществить в четверг в 16:34 по времени Восточного побережья США (23:34 мск). Ракета-носитель также должна доставить на орбиту два микроспутника для дистанционного зондирования Земли BlackSky Global.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 Гб/с, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

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США
Компании
SpaceX
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2020-й год
Falcon РН
ИТ
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