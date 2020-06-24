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Известия.ru

Раскрыты возможности российского космического корабля «Орел»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Новый российский пилотируемый космический корабль «Орел» сможет находиться в составе окололунной станции до полугода, а в случае аварии при запуске — приземляться в океане. Об этом 22 июня рассказал главный конструктор Игорь Хамиц.

По его словам, «Орел» будет иметь возможность находиться в составе околоземной орбитальной станции до года, а окололунной — до шести месяцев. В настоящее время используемый Россией корабль «Союз МС» в составе околоземной станции может находиться примерно 210 суток.

Также для «Орла» предусмотрели план посадки в случае нештатной ситуации при запуске. Корабль получит способность приводняться, а экипаж сможет безопасно ожидать спасателей до двух суток.

«В случае посадки на воду экипаж должен дождаться команду поиска и спасения, для чего средства связи и бортовой комплекс возвращаемого аппарата позволят обеспечить радиосвязь в течение 48 часов», — цитирует Хамица «РИА Новости».

Конструктор добавил, что в настоящее время РФ приступила к разработке схемы первой миссии по высадке космонавтов на Луне. Осуществить цель планируют с использованием связки корабля «Орел» и лунного взлетно-посадочного модуля на орбите искусственно спутника Луны.

Первый полет «Орла», по предварительным данным, может состояться уже в 2023 году. Выведет корабль на орбиту ракета-носитель «Ангара-А5». Через два года состоится уже пилотируемый пуск к МКС.

Сам корабль разрабатывается для полетов к Луне. Предполагается, что «Орел» облетит спутник Земли в 2029 году, а в 2030 на лунную поверхность высадятся космонавты.


17 мая в NASA назвали условия, на которых США могут сотрудничать с Россией и другими партнерами в программе по освоению Луны.

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