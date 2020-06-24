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Газета.ru

«Я и сам бы не поехал»: Зеленского не позвали на парад Победы

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Источник изображения: gazeta.ru

Зеленский признался, что не поехал бы на парад в Москву

Москва не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москву 24 июня, но украинский лидер заявил, что даже если бы Россия прислала ему приглашение - он бы не поехал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Зеленского не пригласили на парад, так как Украина де-факто не член СНГ и ни разу не демонстрировала желание разделить радость от праздника.

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти - сказал сам украинский лидер. При этом он напомнил, что официального приглашения от Москвы на празднование 75-летия Победы не было.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Зеленского не пригласили на парад, так как Украина де-факто не член СНГ и ни разу не демонстрировала желание разделить радость от праздника.

Президент России Владимир Путин решил перенести парад Победы с 9 мая на 24 июня по ряду причин. О них в программе «Большая игра» Первого канала рассказал Песков.

Песков отметил, что люди во время периода самоизоляции проявили себя дисциплинированно. Россияне с заботой относились к своему здоровью и здоровью близких. Это, в свою очередь, помогло остановить рост заболеваемости по экспоненте. Впоследствии удалось предотвратить обвальную нагрузку на систему здравоохранения.

«В итоге это привело нас к тому, что наметилась устойчивая динамика к сокращению, к ежедневному сокращению количества вновь выявленных инфицированных людей», - указал Песков.

Совокупность этих событий и натолкнула президента на решение провести парад Победы 24 июня.

«Ситуация развивается настолько позитивно, что мы все сейчас с нетерпением ждем 24-е число, когда состоится парад», - резюмировал Песков.

Путин даст прием для приглашенных на парад Победы глав государств и правительств.

«Общение Путина с гостями состоится обязательно. Путин даст прием для глав приглашенных делегаций», - сказал Песков, отметив, что на полях таких мероприятий, как правило, происходят отдельные контакты.

Ранее стало известно, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.

Об этом Бердымухамедов заявил Путину в ходе телефонного разговора, указано в сообщении. Глава Туркмении выразил сожаление, что не сможет лично принять участие в праздновании Победы.

На параде вместо президента будет присутствовать министр обороны Туркмении.

Также о невозможности лично присутствовать на параде уведомил премьер-министр Армении Никол Пашинян, он также делегирует министра обороны Армении Давида Тонояна.

«Как вы знаете, я с большим удовольствием принял Ваше приглашение и собирался посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях. Однако, как впоследствии оказалось, существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит», - сказал Пашинян.

Пресс-секретарь же президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что белорусский лидер Александр Лукашенко посетит парад Победы в Москве вместе со своими сыновьями.

Министерство обороны России обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность в ходе подготовки и организации парада Победы, заявил Песков.

Он уточнил, что Кремль не следит за обеспечением безопасности, этим занимается непосредственно Минобороны.

Тремя днями ранее первый заместитель директора Росгвардии Виктор Стригунов проверил готовность парадного расчета в Балашихе. Готовность к параду на 24 июня он оценил на «отлично», сообщает телеканал «360».

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, Виктор Стригунов проверил готовность сводного батальона дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. По его словам, подготовка проходила в непростых условиях, но соединение справилось с задачей. Не было ни одного человека с предпосылками к заражению.

«Сегодня я проинспектировал подготовку парадного расчета. И могу с уверенностью сказать, что оцениваю ее на отлично. Ребята воодушевлены, ждут с нетерпением 24 июня, чтобы показать свое мастерство. Они гордятся службой в войсках национальной гвардии, и я уверен, что они не подведут командование», - сказал Виктор Стригунов.

«Было несколько особенностей подготовки в этом году. Во-первых, личный состав два раза в неделю сдавал тесты на коронавирус. С задачей справились - результаты всех тестов парадного расчета были отрицательными. Во-вторых, влияла погода. На первых этапах подготовки к параду 9 мая мы тренировались в зимних условиях, к параду 24 июня нам уже пришлось готовится в жаре», - рассказал командир дивизии генерал-майор Дмитрий Черепанов.


Рафаэль Фахрутдинов

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