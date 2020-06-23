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РИА Новости

Немецкий эксперт заявил о необходимости модернизации НАТО

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Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО).
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Необходимо было преобразовать или модернизировать НАТО после окончания холодной войны, такая необходимость сохраняется и сегодня, однако предпосылок, чтобы этот процесс был запущен, пока нет, считает известный немецкий философ и публицист Рихард Давид Прехт.

"Считаю, что после окончания холодной войны нам нужна была НАТО в новом виде, нам нужен был новый оборонительный союз, если у нас больше нет предыдущего противника. Но я знаю, что у США основная сила в НАТО, и у них другая позиция, поэтому они стремились привлечь максимальное количество стран под свое влияние. И с точки зрения американцев, холодная война, по сути, не закончилась", - сказал Прехт в ходе онлайн-конференции Российско-Германской внешнеторговой палаты "Россия и мир в 2021 году".

"Я сожалею, что НАТО не была модернизирована или преобразована в то время в другой оборонительный союз, и что сегодня нет предпосылок для того, чтобы этот процесс произошел. И жаль, что события, которые происходят на Украине, используются для того, чтобы содержать структуры, которые были созданы десятилетия тому назад", - добавил эксперт.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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