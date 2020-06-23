Эксперт оценил способность лазера "Пересвет" ослеплять спутники

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Главной функцией новейшего российского лазерного комплекса "Пересвет", скорее всего, является "засвечивание", то есть временное выведение из строя оптической и навигационной аппаратуры спутника, в будущем он сможет наносить бортовому оборудованию непоправимый урон, заявил РИА Новости член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

Так он прокомментировал статью "Пересвет": российская подвижная лазерная система для ослепления спутников противника", опубликованную ранее в американском интернет-издании The Space Review, согласно которой основной функцией новейшего российского лазерного комплекса "Пересвет" является "засвечивание" спутников.

При этом в публикации проводится различие между терминами "засвечивание" (dazzling) и "ослепление" (blinding). "Засвечивание" приводит к временной потере оптическими и электронно-оптическими устройствами своих возможностей обнаружения, наполняя их светом, который ярче того, который они пытаются отобразить. "Ослепление" наносит непоправимый урон таким системам.

"Действительно, задача комплекса "Пересвет" это "засветка" спутников потенциального противника. Комплексы с лазером такого уровня мощности способны временно выводить из строя системы навигации космических аппаратов, размер излучателя "Пересвета" свидетельствует о том, что это его основные возможности, хотя не исключаю, что после модернизации он сможет полностью выводить спутники из строя", - сказал Мураховский.

Эксперт пояснил, что под "засветкой" подразумевается превышение порога чувствительности оптической аппаратуры спутника. В то же время, чтобы полностью вывести её из строя, то есть "ослепить", нужно повредить саму оптику, для чего требуется гораздо более мощный лазер.

Собеседник агентства отметил, что системы, способные засвечивать спутники противника, стояли на вооружении и выпускались серийно ещё в советское время. Так, в противотанковые дивизионы Вооруженных сил СССР поступал лазерный комплекс на базе боевой машины пехоты БМП-1С.

По мнению Мураховского, "Пересвет" является комплексом аналогичного класса нового поколения, обладающим более совершенными тактико-техническими характеристиками и расширенными возможностями.

Впервые президент России Владимир Путин объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет" в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что установки комплекса "Пересвет" с 1 декабря 2018 года заступили на опытно-боевое дежурство.

Как отмечал начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, комплекс с декабря 2019 года используется для прикрытия передвижных российских ракетных комплексов.