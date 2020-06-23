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Первый полет нового китайского учебно-тренировочного самолета AG100

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Первый полет нового китайского учебного самолета первичной подготовки лётчиков AG100

20 июня 2020 года в аэропорту Моганьшань уезда Дэцин провинции Чжэцзян на востоке Китая совершил свой первый полет новый китайский учебный самолет первичной подготовки лётчиков AG100.

Самолет разработан Чжэцзянским авиационным научно-исследовательским институтом китайской авиапромышленной корпорации AVIC.

Сообщается, что что "самолет будет предлагаться широкому кругу заказчиков, как китайским, так и зарубежным".

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Страны
Китай
Компании
AVIC
Проекты
2020-й год
Военные учения
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