Возможное принятие новой ядерной доктрины НАТО

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Елены Черненко "Сдержите меня семеро. Министры обороны НАТО якобы согласовали новую концепцию противодействия России в ядерной сфере", немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung утверждает, что в ходе завершившихся в четверг [18 июня 2020 года] онлайн-консультаций министры обороны стран-членов НАТО утвердили новый подход к ядерному сдерживанию. В его рамках европейские члены НАТО якобы готовы разместить на своей территории новые американские ракеты средней дальности, которые "в случае эскалации" могут быть оснащены ядерными боеголовками. Якобы не исключают в НАТО и перемещения хранящегося на территории ФРГ ядерного оружия ближе к российским границам - в Польшу. Эти меры призваны продемонстрировать Москве, что НАТО готово задействовать ядерное оружие "на более ранней стадии конфликта".

Буксируемая тягачом MAN M1001 пусковая установка М1003 американской баллистической ракеты средней дальности Pershing II. Хайльбронн (ФРГ), 1988 год (с) H. Melchert / DPA

О достигнутых в ходе консультаций договоренностях со ссылкой на анонимные источники сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung [оригинал публикации. - bmpd] . По версии издания, сухой и скупой комментарий, который дал журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам дискуссий, не отражает значения тех мер, которые удалось согласовать министрам обороны.

Йенс Столтенберг лишь сказал, что главы оборонных ведомств обсудили шаги по противостоянию "российской ядерной угрозе". Он уточнил, что речь идет об укреплении систем противовоздушной и противоракетной обороны альянса. По словам генсека, страны НАТО намерены "адаптировать и укреплять свой оборонный потенциал", с тем чтобы быть в состоянии дать отпор России, чье поведение в ядерной сфере он назвал дестабилизирующим и опасным. "НАТО постоянно адаптируется, потому что изменяется обстановка в сфере безопасности, и частично эти изменения обусловлены тем, что Россия ведет себя более напористо и развивает новые военные потенциалы",- сказал Йенс Столтенберг.

По данным собеседников корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung в Брюсселе Томаса Гутшкера, за этой расплывчатой фразой стоят прорывные договоренности, которых удалось достигнуть главам оборонных ведомств альянса. В ходе двухдневных консультаций они якобы одобрили новый подход к ядерному сдерживанию. Один из собеседников издания назвал согласованные на этой неделе меры содержательными и значимыми.

По словам собеседника газеты, новые "рамки сдерживания" сравнимы с 1960-ми годами, то есть с кульминацией противостояния ядерных держав в период холодной войны.

О необходимости пересмотра ядерной стратегии члены НАТО договорились еще в 2016 году. Новая стратегия была готова к 2018 году. Поскольку она носит закрытый характер, информации о ее содержании не много, но известно, что в ней стирается четкая грань между обычными и ядерными вооружениями, которые теперь рассматриваются как единый элемент сдерживания.

Из публикации Frankfurter Allgemeine Zeitung следует, что в ходе последних переговоров министры обороны НАТО договорились о том, как воплощать эту концепцию на практике. В статье отмечается, что информация о конкретных планах НАТО засекречена, однако некоторые возможные нововведения все же приведены.

Во-первых, страны-члены альянса якобы готовы разместить на своей территории новые американские ракеты средней дальности - в обычном оснащении.

Напомним, прототипы крылатой, а затем и баллистической ракет наземного базирования средней дальности США испытали в прошлом году. До 2 августа 2019 года, пока действовал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года, такие вооружения США и России иметь запрещалось. Инициаторами прекращения действия договора выступили американцы: они обвинили Россию в создании, испытании и развертывании запрещенной ракеты и потребовали от Москвы уничтожить новые вооружения. Однако Россия все претензии в свой адрес отвергла. Договориться не удалось, соглашение развалилось. К испытанию прототипов ранее запрещенных ракет США приступили через несколько недель после прекращения действия договора, этот факт в России сочли доказательством того, что американцы лишь искали предлог, чтобы заполнить пробел в своем потенциале. Российские власти предложили НАТО ввести мораторий на размещение на европейской территории ракет средней и меньшей дальности, однако в альянсе заявили, что Россия такие вооружения уже развернула, а потому ее предложение лишено смысла.

Йенс Столтенберг ранее неоднократно говорил, что члены альянса не будут размещать на своей территории ракеты средней дальности в ядерном оснащении. Между тем в публикации немецкого издания сказано, что "в случае эскалации" обычные боеголовки таких ракет могут все же быть заменены на ядерные.

Кроме того, в статье говорится, что в случае необходимости хранящееся на территории ФРГ ядерное оружие США может быть перемещено в Польшу.

Напомним, американское ядерное оружие хранится на территории ФРГ с 1950-х годов, на пике противостояния между США и СССР размер арсенала доходил до 5 тыс. зарядов. Сегодня речь идет о куда более скромных цифрах, примерно о 20 авиабомбах, но и это кажется представителям ряда политических сил Германии излишним. Несколько недель назад посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер написала в Twitter, что, "если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал и ослабить НАТО, возможно, Польша, которая выплачивает свою справедливую долю, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить соответствующие силы и средства на своей территории". Из публикации немецкой газеты следует, что это не гипотетический сценарий, а всерьез прорабатываемый в НАТО вариант.

В статье все эти шаги названы частью nuclear messaging, то есть сигналами, призванными продемонстрировать России, что альянс готов в случае необходимости задействовать свой ядерный арсенал, причем "на более ранней стадии конфликта".

Напомним, в НАТО утверждают, что российские власти придерживаются концепции "эскалации для деэскалации", то есть что они считают возможным применение ядерного оружия в ограниченном масштабе для внесения перелома в ход конфликтов с применением обычных вооружений. По мнению многих западных военных и экспертов, в своем планировании Москва якобы исходит из следующих предпосылок: если между Россией и одной или несколькими странами НАТО, скажем в Прибалтике, произойдет локальный конфликт с применением обычных вооружений и российские военные сочтут, что терпят поражение, они могут применить тактическое ядерное оружие, чтобы попытаться таким образом завершить противостояние на своих условиях. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что Москва концепции "эскалации для деэскалации" не придерживается и считает ее опасной. Однако из статьи Frankfurter Allgemeine Zeitung следует, что в НАТО России не верят, а потому считают необходимым сигнализировать, что и альянс готов к применению ядерного оружия в ограниченном масштабе.

Между тем директор по ядерной политике НАТО Джессика Кокс, комментируя статью, написала в Twitter, что "почти ничего из этого не соответствует действительности… включая изначальный посыл о том, что у НАТО якобы появилась "новая ядерная стратегия"".

При этом в самой статье много моментов, вызывающих вопросы. Так, в ней приведены несуществующие цитаты из российской военной доктрины 2010 года, а также без каких-либо оговорок утверждается, что в ходе учений "Запад-2009" российские военные имитировали ядерный удар по Польше (об этом в 2009 году действительно сообщали польские СМИ со ссылкой на выводы своего Минобороны, но власти РФ это отвергали, и ясности в этом вопросе до сих пор нет).

"Ъ" обратился за разъяснениями в пресс-службу альянса, однако там только предложили еще раз ознакомиться с официальными заявлениями генерального секретаря Йенса Столтенберга.