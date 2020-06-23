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ТАСС

Россия поставила в Среднюю Азию комплексы для борьбы с беспилотниками

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Радиоэлектронное ружье "Пищаль"
Радиоэлектронное ружье "Пищаль".
Источник изображения: © Фото : Концерн "Ростех"/Антон Тушин

Разработки способны обнаруживать, идентифицировать и подавлять беспилотники на расстоянии до 30 км

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) начал поставки комплексов противодействия беспилотникам в Среднюю Азию, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна. По словам представителя предприятия, компания ведет переговоры по поставкам еще с пятью странами - речь идет об Индии, государствах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

"В июне 2020 года успешно проведены приемочные испытания систем обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам, поставляемых в интересах заказчика одной из стран Средней Азии", - сказали в концерне.

В России "Автоматика" ведет переговоры по комплексам с подразделениями "Роснефти", "Газпрома", "Юнипро" и другими, добавил он. Концерн ранее уже договорился о поставке систем противодействия беспилотникам ПАО "Славнефть-ЯНОС" - одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а также "Татнефти". Системами также интересуются аэропорты, предприятия транспорта, различные службы и органы безопасности, в том числе отвечающие за проведение общественно-массовых мероприятий.

В ноябре прошлого года Ростех представил комплексы "Пищаль-ПРО", "Таран-ПРО", "Сапсан-Бекас", "Луч" и "Купол" потенциальным заказчикам, в том числе Минобороны, Росгвардии, крупнейшим аэропортам, "Роснефти", "Транснефти", "Сургутнефтегазу" и др.

Разработки способны обнаруживать, идентифицировать и подавлять беспилотники на расстоянии до 30 км. Комплексы мониторят радиообстановку, цифровую обработку и проводят анализ сигналов, выявляя радиоизлучение беспилотников, могут определять местонахождение оператора и обнаруживать дроны, которые осуществляют полет в режиме радиомолчания или маскируют свой радиосигнал под другие источники.

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