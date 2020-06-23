Греческий эксперт назвал статью Путина отражением морального лидерства РФ

АФИНЫ, 22 июн – РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне направлена против неприемлемого исторического ревизионизма и русофобии, она показывает, что Россия выступает как моральный лидер Европы и мира, считает преподаватель геополитики в Афинском университете имени Каподистрии Константинос Гривас. Он также преподает геополитический анализ в Военной академии Греции.

Путин написал статью о Второй мировой войне. Публикация на английском языке носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В России статья вышла под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Президент России изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.

"По моему мнению, в этой статье президент Путин делает разрез геополитических событий XXI века. Прежде всего, он напоминает всем, что силой, которая победила гитлеровскую Германию и спасла мир от нацизма, был, прежде всего, Советский Союз. У всех остальных была только лишь роль поддержки. Это безоговорочный факт, который нельзя оспорить", - сказал Гривас РИА Новости.

"Президент Путин осудил неприемлемый исторический ревизионизм и нынешние антироссийскую политику и русофобию, которые преобладают во многих европейских странах, и в конечном итоге они задним числом "оправдывают" нацистов как последних "защитников" Европы от "российской угрозы". Другими словами, существует опасность, что нацисты вернутся на авансцену через академические салоны", - сказал эксперт.

По его словам, президент Путин также напоминает западным читателям о фундаментальном культурном элементе геополитической идентичности России.

"Это элемент самопожертвования русского народа. Надо сказать, что этот элемент самоотверженности в геополитической идентичности России, по мнению профессора Андрея Цыганкова, является одним из ключевых факторов, которые привели Советский Союз к окончанию "холодной войны", хотя и на неблагоприятных для него условиях. Пожертвовав собой, он спас планету от ядерного кошмара", - сказал Гривас.

Аналитик считает, что самоотверженная и альтруистическая идентичность русского народа сегодня играет еще одну роль.

"В геополитически разрушенном мире, когда Запад в целом находится в водовороте глубокого экзистенциального кризиса и вместе с Соединенными Штатами оказался в ловушке неформальной гражданской войны, самоотверженный, альтруистический и объединяющий элемент русского народа приносит в Россию огромное геополитическое преимущество в пространстве "мягкой силы", soft power. Россия становится маяком этноцентрических сил во всем мире, в Европе и включая Соединенные Штаты, и выступает как великий противник нигилистических сил самоуничтожения и разрушения, господствующих в западных государствах", - считает Гривас.

"Наконец, Россия выступает как моральный лидер Европы и мира", - заключил эксперт.