Военные эксперты ответили на слова в Киеве про "удар по Новороссийску"

Украинский эксперт Михаил Жирохов заявил, что благодаря крылатой ракете Р-360 Украина якобы может поразить цели у берегов Крыма, а также корабли в районе порта Новороссийск. В эфире радио Sputnik военный обозреватель Александр Жилин отметил политический характер заявления.

Бывший начальник зенитных ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВВС России, полковник Сергей Хатылев в беседе с порталом "Ura.ru" прокомментировал слова украинского эксперта Михаила Жирохова, заявившего о способности Киева "дотянуться" до кораблей в Новороссийске.

Ранее Жирохов выразил мнение, что благодаря новой противокорабельной крылатой ракете Р-360 комплекса "Нептун" Украина якобы может поразить цели у берегов Крыма, а также российские корабли в районе порта Новороссийск.

Военный эксперт считает, что подобные угрозы не имеют под собой оснований.

"С этими ракетами украинцам там просто делать нечего. Их никто не допустит на дистанцию выстрела. … Там есть противовоздушный и береговой ракетный комплекс. Шансов у украинцев просто нет", – подчеркнул Хатылев.

По его словам, гипотетическое "нападение" будет отражено дежурными силами и средствами без привлечения дополнительных сил.

Также Хатылев отметил, что вооружение, о котором говорил Жирохов, является производным от советской ракеты 80-90-х годов. При этом на Украине испытывали ракету по надводным кораблям, но не получили улучшенных характеристик.

Военный обозреватель Александр Жилин, в свою очередь, высказал мнение, что заявления украинского эксперта носят политический характер.

"Дело в том, что украинская политическая система трещит по швам, народ доведен до отчаяния бедностью. Нужны какие-то позитивные моменты. Но власти не могут сказать, что хлеб подешевел. А придумать, что изобретена какая-то ракета, которая поразит российские морские цели, инфраструктуру, - это проще всего. Но дальше что? Они хотят спровоцировать сокрушительный ответ, чтобы остаться вообще без тех ржавых консервных банок, которые они называют своими военно-морскими силами? Самое страшное и самое негодное во всей этой истории – это то, что все эти байки ставят цель нагнетать русофобию и вбивать клинья в отношения между народами", – сказал Александр Жилин в эфире радио Sputnik.