Военные эксперты ответили на слова в Киеве про "удар по Новороссийску"

Украинский эксперт Михаил Жирохов заявил, что благодаря крылатой ракете Р-360 Украина якобы может поразить цели у берегов Крыма, а также корабли в районе порта Новороссийск. В эфире радио Sputnik военный обозреватель Александр Жилин отметил политический характер заявления.
Бывший начальник зенитных ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВВС России, полковник Сергей Хатылев в беседе с порталом "Ura.ru" прокомментировал слова украинского эксперта Михаила Жирохова, заявившего о способности Киева "дотянуться" до кораблей в Новороссийске.
Ранее Жирохов выразил мнение, что благодаря новой противокорабельной крылатой ракете Р-360 комплекса "Нептун" Украина якобы может поразить цели у берегов Крыма, а также российские корабли в районе порта Новороссийск.
Военный эксперт считает, что подобные угрозы не имеют под собой оснований.
"С этими ракетами украинцам там просто делать нечего. Их никто не допустит на дистанцию выстрела. … Там есть противовоздушный и береговой ракетный комплекс. Шансов у украинцев просто нет", – подчеркнул Хатылев.
По его словам, гипотетическое "нападение" будет отражено дежурными силами и средствами без привлечения дополнительных сил.
Также Хатылев отметил, что вооружение, о котором говорил Жирохов, является производным от советской ракеты 80-90-х годов. При этом на Украине испытывали ракету по надводным кораблям, но не получили улучшенных характеристик.
Военный обозреватель Александр Жилин, в свою очередь, высказал мнение, что заявления украинского эксперта носят политический характер.