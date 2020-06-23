Эксперт оценил отказ России от использования РЛС "Балхаш" в Казахстане

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Эксплуатация российской радиолокационной станции Балхаш, размещенной в Казахстане, стала экономически несообразной после ввода в строй современных РЛС на территории РФ, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее правительство РФ поддержало денонсацию соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской системе предупреждения о ракетном нападении.

"Думаю, что это связано с тем, что на территории России уже развёрнуто достаточное количество радиолокационных станций и продолжать платить аренду за Балхаш экономически необоснованно. Конечно, любая дополнительная РЛС нам не помешала бы. С другой стороны, в приоритете станции, находящиеся непосредственно в нашей стране", - сказал Сивков.

В состав казахстанского узла Балхаш входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Это не первый случай вывода из эксплуатации РЛС, находящихся на территории постсоветских государств. Так, в 2012 году прекратила работу российская станция типа 5Н79 "Дарьял" в Габале (Азербайджан).

Ранее Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию "Воронеж-М" под Орском, которая заменила станцию на территории Казахстана.