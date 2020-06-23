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РИА Новости

Депутат оценил статью Путина о Второй мировой войне

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Владимир Шаманов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов во время крестного хода по улице Ильинке в честь пророка Божия Илии. 2 августа 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей статье о Второй мировой войне указывает на трусость и двуличие государств, которые предпринимают попытки ослабить суверенитет России, вмешаться в ее дела, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Путин написал статью о Второй мировой войне. Публикация на английском языке носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В России статья вышла под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Президент России изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято.

Шаманов назвал "стартом суверенитета" России после распада СССР Мюнхенскую речь, произнесенную Путиным в 2007 году.

"Вспомните Мюнхенскую речь Владимира Владимировича, когда они, услышав его выступление, вначале начали переглядываться, плечами пожимать, как (канцлер ФРГ Ангела) Меркель, потом перешептываться. Вот это старт был нашего суверенитета, утраченного его (Путина) предшественниками", - сказал Шаманов в ходе онлайн-обсуждения поправок в конституцию с представителями регионов РФ.

Он отметил, что в статье Путина о Второй мировой войне указывается на двуличие государств, которые пытаются вмешаться во внутренние дела нашей страны.

"Его выступление, посвященное 75-й годовщине Великой Победы... там конкретно сказано и про двуличие, и трусость, и многие другие отрицательные черты тех, кто пытается нас учить, как нам жить. Нас не надо учить, как было в фильме "Москва слезам не верит" - но нам и помогать материально не надо, у нас все свое есть. Не лезьте к нам. Вот главная задача, которую мы должны обеспечить единством нашего общества", - сказал глава думского комитета.

Он также заявил о значимости голосования по поправкам в Конституцию РФ. По словам Шаманова, необходимо "бороться за единство государства", проголосовать за поправки и реализовать их.

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шаманов Владимир
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