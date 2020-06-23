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РИА Новости

Супервинтовка: Россия стала великой "снайперской" державой

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Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова
Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Российской Федерации удалось достичь лидерских позиций в разработке и производстве снайперского оружия. Скептики считают, что оно отжило свой век. Но жизнь показывает обратное.

Скоро в серийное производство будет поставлена сверхточная винтовка DXL-5 с прицельной дальностью до 7 километров, разработанная в компании Lobaev Arms. Это станет мировым рекордом. Предыдущие рекорды по этому показателю, кстати, принадлежат тоже России. Да, ее стоимость будет велика. Но ведь и характеристики впечатляют! Есть вероятность, что винтовкой будут оснащаться специальные армейские подразделения и силовые структуры. Сегодня они пользуются надежным, проверенным, но зачастую уже устаревающим оружием. То, что новая винтовка родилась в недрах частной фирмы, лишь подтверждает прекрасные оружейные традиции России и ее потенциал в этой сфере. Кстати, из-за своих отменных качеств на винтовки Лобаева силовые структуры начали обращать внимание еще лет 10 назад. Возможно, внимание трансформируется в реальные контракты.

Пока частным оружейным компаниям приходится пополнять бюджеты в основном за счет экспорта и продаж внутреннему потребителю – физическим лицам. Это приносит неплохие доходы в условиях роста популярности занятий стрельбой. Но принципиально ситуация может измениться в случае крупных госзаказов. Прежде всего, связанных с Вооруженными силами. Разумеется, выбор поставщика – суверенное дело Минобороны. Но очевидно, что в современных условиях и при высочайшей конкуренции в области высокотехнологичного оружия, которым оснащаются ведущие армии мира, Россия имеет все шансы выглядеть лидером и в снайперских винтовках тоже. Кто бы что ни говорил, а при локальных войнах роль хорошего снайпера, вооруженного качественной винтовкой, остается бесценной. На 7 километров не стреляют даже танки. Можно сколько угодно рассуждать о бесполезности, случись что, любого оружия, кроме ядерного. Но это чистая теория. Пока мир к грани ядерного конфликта, который будет финальным, не подошел. А вооруженные противостояния в разных точках планеты, увы, давно стали обыденностью. И к ней надо быть хорошо готовым.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik

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Страны
Россия
Проекты
Гособоронзаказ
Ядерный щит
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