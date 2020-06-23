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РИА Новости

Военный эксперт: Россия создала на своей территории сеть мощных РЛС

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Загоризонтная радиолокационная станция "Подсолнух-Э"
Загоризонтная радиолокационная станция "Подсолнух-Э".
Источник изображения: ГК РТИ

Правительство РФ поддержало денонсацию соглашения с Казахстаном об использовании радиолокационного узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении. Военный эксперт Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение.

Премьер министр Михаил Мишустин одобрил предложение о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш"

Правительство РФ денонсирует договор с Казахстаном об использовании радиолокационного узла "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года", – сказано в документе.

В состав узла "Балхаш" входит радиолокационная станция (РЛС) "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что отказ от использовании РЛС на территории Казахстана полностью оправдан.

"К настоящему времени Россия создала практически вокруг всей своей территории сеть РЛС нового поколения типа "Воронеж". У нас есть такие станции в Орске, Армавире, Барнауле, они полностью перекрывают тот сектор, за который отвечала станция в Казахстане. Новые станции – гораздо современнее и мощнее, значительно повышена эффективность обнаружения целей, эти станции "видят" все, что происходит вокруг нашей территории на шесть тысяч километров. Вдобавок их эксплуатация обходится дешевле. Поэтому отказ от эксплуатации этого объекта оправдан, у нас на собственной территории уже создана подобная инфраструктура", – отметил Дмитрий Литовкин.
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