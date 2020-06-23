Военный эксперт: Россия создала на своей территории сеть мощных РЛС

Правительство РФ поддержало денонсацию соглашения с Казахстаном об использовании радиолокационного узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении. Военный эксперт Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение.
Премьер министр Михаил Мишустин одобрил предложение о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш"
Правительство РФ денонсирует договор с Казахстаном об использовании радиолокационного узла "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года", – сказано в документе.
В состав узла "Балхаш" входит радиолокационная станция (РЛС) "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что отказ от использовании РЛС на территории Казахстана полностью оправдан.