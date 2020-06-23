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РИА Новости

В ГД внесли проект о денонсации соглашения с Казахстаном по РЛС "Балхаш"

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Радиолокациооная станция
Радиолокациооная станция.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Юрьев

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что премьер РФ Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения.

"Денонсировать соглашение между правительством Российской̆ Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской системе предупреждения о ракетном нападении, подписанное в городе Москве 2 декабря 2014 года", - говорится в проекте закона.

В пояснительной записке отмечается, что имущество РФ до окончания действия соглашения будет вывезено на территорию Российской Федерации. Соглашение может быть денонсировано любой стороной с уведомлением не менее чем за шесть месяцев до окончания первоначального пятилетнего или очередного трехлетнего периода его действия. "Таким образом, в случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения до 16 июня 2020 г., его действие прекратится 16 декабря 2020 года", - говорится в материалах.

В состав казахстанского узла Балхаш входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

К настоящему времени Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию "Воронеж-М" под Орском, которая заменила станцию на территории Казахстана.

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