В Индийском океане появится военно-морская база Ирана

Командующий ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что к концу текущего иранского года (завершается 20 марта) КСИР планирует создать постоянную военно-морскую базу в Индийском океане.

«ВМС КСИР создадут постоянное присутствие в Индийском океане, - сказал Тангсири, выступая в южном портовом городе Бендер-Аббас, передаёт новостное агентство Mehr. - Корпус ранее отправлял военно-морскую флотилию в мировые океаны, одна из которых осуществила миссию в Индийский океан».

По словам иранского контр-адмирала, решение о создании базы соответствует руководящим указаниям верховного главнокомандующего Вооружёнными силами ИРИ аятоллы Сейида Али Хаменеи.