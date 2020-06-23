В сети обсуждается новейшая версия БМП «Курганец-25» с комплексом «Булат» и 57-мм пушкой

Источник изображения: Министерство обороны России

Одним из привлекающих к себе внимание средств военной техники, которое зрители смогут увидеть на параде Победы, является БМП «Курганец-25». Особый интерес к «Курганцу-25» проявил себя уже на репетиции военного парада. Связан этот интерес, в том числе, с вооружением, которое получила представленная версия боевой машины.

В частности, внимание заостряется на 57-мм пушке (помечена синим цветом). Соответственно, можно констатировать, что в отношении итоговых версий «Курганца-25» решено отказаться от 30-мм автоматических пушек, которые уже в силу калибра обладали более скромными возможностями в плане поражения целей.

Фактически к стандартным вариантам используемого боевого модуля относится 7,62-мм пулемёт (помечен зелёным на фото).

Дополнительно боевая машина вооружена двумя парами ПТУР «Корнет» (красные отметки на фото), что превращает «Курганец-25» ещё и в эффективную противотанковую высокомобильную и хорошо защищённую технику.

На репетиции парада Победы было замечено и ещё кое-что на новейшей БМП, о чем нельзя не сказать. Это пусковая установка «Булат» с восемью управляемыми ракетами (выделено желтоватым цветом). Ранее сообщалось, что такая кассета с ракетами для перспективных средств бронетехники будет выдвижной. Другими словами, при передвижении БМП ракеты могут находиться во внутреннем отсеке, а наружу выводиться на случай необходимости использования в бою. Такие ракеты применяются для так называемых среднебронированных целей.

Эти вооружения, используемые на новейшей БМП, активно обсуждаются в сети, включая западный сегмент. В частности, указывается на то, что явно прослеживается продуманный подход к вооружению "Курганца" в том плане, что он может выступать как многофункциональное средство поражения широкого спектра целей и переброски пехоты в заданные точки проведения боевой операции.

Фото Минобороны без отметок:

Источник изображения: Министерство обороны России

"Курганец-25" опционально оснащается комплексом активной защиты "Афганит".

Напомним, что рассмотренная в материале техника - БМП "Курганец-25" - проходит государственные испытания и готовится к постановке на вооружение ВС РФ.