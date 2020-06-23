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ТАСС

Главком Сухопутных войск рассказал, что Путину важна оценка ветеранов на парадах Победы

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Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков. Архивное фото
Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Олег Салюков отметил, что 9 мая парад бывает каждый год, а 24 июня проходит впервые через 75 лет

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны России Сергею Шойгу важна оценка ветеранов на парадах Победы, рассказал в интервью ТАСС главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

Отвечая на вопрос о значении для него победы в Великой Отечественной войне, он рассказал, что его отец закончил войну командиром танкового батальона, потом служил долгое время. В этом году ему исполнилось бы 100 лет.

"Верховный главнокомандующий как раз сегодня говорил. Он, наверное, и о своей семье говорил, естественно, и обо всех нас - это святой праздник. И когда общаешься с ветеранами, понимаешь, насколько для них это важно", - сказал Салюков.

По его словам, он после каждого парада всегда спрашивает ветеранов, понравилось им или нет. "Министр сам говорит, что важна оценка верховного главнокомандующего, и его оценка, но им в первую очередь важна оценка ветеранов", - сообщил Салюков.

Главком обратил внимание, что 9 мая парад бывает каждый год, а 24 июня проходит впервые через 75 лет. "Это очень большая ответственность, лучших из лучших выбирали", - подчеркнул генерал армии.

Олег Салюков считает неплохой подготовку иностранных пеших расчетов к параду Победы, который пройдет 24 июня на Красной площади в Москве. "У них неплохая подготовка. Конечно, некоторые парадные расчеты по своему строевому шагу с нашими отличаются", - сказал Салюков в понедельник в ходе открытого интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Он отметил, что другой шаг у военнослужащих Китая и Сербии.

По словам главкома, пешие расчеты других стран заранее просили музыку сопровождения для подготовки. Всего в параде примут участие представители 13 стран, среди которых Индия, Монголия, Сербия, страны бывшего Советского Союза и др.

Парад на Красной площади в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется 24 июня в 10:00 мск. В нем примут участие более 14 тыс. военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов.

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Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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