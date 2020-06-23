Главком Сухопутных войск назвал выдающейся статью Путина о Второй мировой войне

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент России Владимир Путин и командующий сухопутными войсками России Олег Салюков после военного парада на Красной площади.

Генерал армии Олег Салюков считает, что статью можно использовать для обучения молодежи

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Главком Сухопутных войск России генерал армии Олег Салюков охарактеризовал как выдающуюся статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне в журнале National Interest.

"Мы внимательно прочитали статью. Там не убавить, не прибавить", - сказал главком в ходе открытого интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману

"Я считаю, выдающаяся статья, которая может служить уроком для многих", - продолжил он. По мнению генерала, статью можно использовать для обучения молодежи.