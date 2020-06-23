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ТАСС

Три типа комплексов "Панцирь" пройдут по Красной площади 24 июня

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Как заявил главком Сухопутных войск Олег Салюков, Минобороны отдало предпочтение тем образцам, которые еще не были представлены публике

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Зрители парада Победы 24 июня смогут увидеть три типа зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" на Красной площади. Об этом сообщил в понедельник главком Сухопутных войск РФ генерал армии Олег Салюков в ходе открытого интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По его словам, Минобороны отдало предпочтение тем образцам, которые еще не были представлены публике. Ведомство начало определяться с составляющими механизированной колонны за год до проведения юбилейного парада. В этом году больше 20 образцов техники пройдут по брусчатке Красной площади впервые.

"Танк Т-90М "Прорыв" очень интересная машина, впервые пройдет танк Т-80БВМ с газотурбинным двигателем. Пойдут машины с боевыми модулями на различных базах БМП "Эпоха" и "Кинжал". Если говорить про ракетные войска - система РСЗО "Торнадо-С", в Воздушно-космических силах отметим С-350 "Витязь" С-300В4. Должен заметить, что представим абсолютно новую машину, которая нигде не показывалась, - "Панцирь-СМ". У нас будут три типа "Панцирей": "Панцирь-СМ", обычный и "Арктический", - сказал он.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-300В
С-350 50Р6А "Витязь"
Т-80
Т-90 "Владимир"
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