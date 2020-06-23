Грузинское Минобороны объявило об отказе от советских машин

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Грузинское Минобороны начало получать машины и иную спецтехнику стандартов НАТО. Как сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси, всего грузинские военные получат 500 единиц техники.

Грузинское военное ведомство объявило о получении техники западных стандартов и отказа от советских образцов. По имеющейся информации, в Грузию поступает техника следующих компаний: немецкая MAN, итальянская IVECO, американский FORD. При этом не уточняется, на какие средства закупаются машины.

В течение ближайших нескольких месяцев силы обороны Грузии будут иметь лучшую современную спецтехнику по стандартам НАТО

- приводит Минобороны Грузии заявление главы ведомства Ираклия Гарибашвили.

По его слова, Грузия "сдает в прошлое спецтехнику производства СССР и стран, не входящих в НАТО".

Она была некомфортной, неэффективной и ненадежной. Наши военные заслуживают всего самого лучшего, поэтому процесс обновления получает беспрецедентный масштаб

- добавил министр обороны Грузии.

Ранее сообщалось, что все регулярные армейские подразделения грузинской армии в скором времени будут переоснащены на американские карабины М-4.