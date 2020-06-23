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Интерфакс-АВН

Министр обороны Индии прибыл с трехдневным визитом в Москву

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Министр обороны Индии Раджнат Сингх.
Министр обороны Индии Раджнат Сингх.
Источник изображения: defensenews.com

Лондон/Дели. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Самолет министра обороны Индии Раджнатха Сингха в понедельник совершил посадку в московском аэропорту Внуково, следует из данных сайта Flightradar24.

Перед отлетом в Россию в понедельник Сингх написал в своем "Твиттере", что трехдневный визит в Москву даст ему "возможность провести переговоры о путях дальнейшего углубления оборонного и стратегического партнерства между Индией и Россией". Он также отметил, что будет присутствовать на параде в Москве в честь 75-летия Победы.

В военном параде на Красной площади примут участие 80 индийских военнослужащих.

Издание The Economic Times сообщило, что министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе визита в Москву призовет российскую сторону ускорить поставку систем ПВО С-400.

"Индия во время визита министра обороны Сингха в Россию призовет Россию рассмотреть возможность ускорения доставки С-400", - пишет газета.

По данным издания, Россия отсрочила доставку систем до декабря 2021 года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Объём портфеля оружейных заказов Индии у России составляет $14,5 млрд, сообщали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Индия получит пять полковых комплектов С-400.

"Поставка первого полкового комплекта намечена до конца 2021 года. Все системы планируем поставить до конца 2024 года", - сказал в интервью "Интерфаксу" в марте директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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