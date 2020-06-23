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Olivia: шикарная жизнь после флотской службы

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Бывшее гидрографическое судно ВМФ РФ обрело новую жизнь. Вчера, 21 июня, портал businessinsider.com сообщил о том, что компания Burgess Yachts выставило на продажу суперяхту Olivia с интересной историей.

В 1972 году на финской верфи Laivateollisuus было построено гидрографическое судно для советского флота, которое позже вошло в состав ВМФ РФ. В 2011 году судно завершило военную службу, и было переоборудовано в яхту класса люкс стоимостью €24 млн.

Яхта Olivia

Источник изображения: businessinsider.com

Olivia, имеющая почти 69 м в длину, оснащена двумя двигателями Deutz мощностью 2000 л.с. Яхта может развивать скорость до 15 узлов и имеет дальность хода до 15 000 морских миль. Над дизайном интерьера трудились компании Droulers Architects/Studio Sculli, а внешний облик обновлённого судна разработали в Rouvia Road Yacht Design & Construction. Яхта вмещает 10 гостей и 26 членов экипажа.

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
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