Olivia: шикарная жизнь после флотской службы

Бывшее гидрографическое судно ВМФ РФ обрело новую жизнь. Вчера, 21 июня, портал businessinsider.com сообщил о том, что компания Burgess Yachts выставило на продажу суперяхту Olivia с интересной историей.

В 1972 году на финской верфи Laivateollisuus было построено гидрографическое судно для советского флота, которое позже вошло в состав ВМФ РФ. В 2011 году судно завершило военную службу, и было переоборудовано в яхту класса люкс стоимостью €24 млн.

Яхта Olivia Источник изображения: businessinsider.com

Olivia, имеющая почти 69 м в длину, оснащена двумя двигателями Deutz мощностью 2000 л.с. Яхта может развивать скорость до 15 узлов и имеет дальность хода до 15 000 морских миль. Над дизайном интерьера трудились компании Droulers Architects/Studio Sculli, а внешний облик обновлённого судна разработали в Rouvia Road Yacht Design & Construction. Яхта вмещает 10 гостей и 26 членов экипажа.

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru