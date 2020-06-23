Войти
Известия.ru

Эксперт оценил защиту Крымского моста в случае удара со стороны Украины

1097
1
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Поражение Крымского моста украинскими противокорабельными ракетами Р-360 комплекса «Нептун» технически мало выполнимо. Об этом рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов 22 июня.

У России в этом районе имеются все возможности для эффективной противовоздушной и противоракетной обороны, отметил эксперт.

«Украинские ракеты будут зафиксированы еще на взлете радарами систем С-400, которые в радиусе 400 км видят любые авиационные и ракетные цели. Это не считая РЛС «Подсолнух» и «Воронеж», заглядывающих до западных границ Европы. А в случае реального приближения ракет к мосту они будут уничтожены комплексами малой дальности «Тор-М2» Ижевского завода «Купол», признанными по результатам своей работы в Сирии самыми эффективными комплексами малой дальности в мире», — сказал военный специалист.

Даже если Украина решится в качестве провокации нанести ракетный удар по Крымскому мосту или по кораблям Черноморского флота, это будет расценено как объявление войны России, подчеркнул военный политолог.

После этого последует практически моментальное уничтожение всей морской и причерноморской военной инфраструктуры Украины с гигантскими потерями для украинской стороны.

«Нептун»

Ракета комплекса «Нептун» — это модернизированная советская/российская ракета X-35, которая сейчас применяется в Российской армии в морском, авиационном и береговом форматах, в том числе в составе берегового комплекса «Бал», рассказал Александр Михайлов.

Украинский «Нептун» предназначен прежде всего для поражения надводных целей водоизмещением до 5 тыс. т, то есть он может использоваться в борьбе с крупными военными и транспортными кораблями противника, а также десантными катерами и баржами.

«Сама ракета досталась Украине «в наследство» от СССР: наша страна в 1990-е годы продолжала сотрудничать с Украиной по проекту X-35, передав украинской стороне необходимую техническую документацию по ракете. Собственно, украинская сторона увеличила дальность ракеты до 300 км и, по ее собственным заверениям, изготовила для ракеты головку самонаведения на цель», — отметил эксперт.

По его словам, ракеты Р-360 комплекса «Нептун» — это одна из немногих советских систем вооружений, которые обрели новую жизнь в украинском ОПК. При этом реальные задачи, которые могут быть возложены на эти крылатые ракеты, скорее носят имиджевый, чем военный характер, добавил специалист.

Кроме того, комплекс «Нептун» пока проходит испытания, и количество самих ракет пока исчисляется единицами. Обещания же украинского ОПК в ближайшее время поставить «Нептуны» на конвейер больше похожи на фантазии или очередные просьбы денег, заключил Михайлов.


Ранее, 21 июня, украинский эксперт Михаил Жирохов заявил, что Российский флот имеет все возможности по отражению даже массовой атаки «Нептунов», однако, по его словам, головка самонаведения украинской ракеты может иметь гораздо большую помехозащищенность и лучшие характеристики, чем ее российский аналог Х-35.

В июле прошлого года экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожать военные корабли РФ любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском морях, а также «в течение нескольких минут снести» Крымский мост.

В ответ лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае подобных действий Украина как государство перестанет существовать.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Tор-М2
Бал РК
Подсолнух-Э
С-400 Триумф
Х-35
Компании
ИЭМЗ Купол
Персоны
Жириновский Владимир
Проекты
Тор ЗРК
ЧФ
Похожие новости
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
17.03.2017
Чем вооружился Крым после воссоединения с Россией
18.01.2017
Что прикроют северные бастионы России
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
1 комментарий
№1
23.06.2020 02:18
Безотносительно крайнего идиотизма такой попытки - насколько это технически возможно вообще (безо всякого ПВО), с использованием противокорабельной ракеты?

На что там будет наводиться ее ГСН? На море против корабля - более или менее понятно. А тут? Очень большая распределенная цель, с одинаковой "контрастностью" на форе моря на большом (многокилометровом) протяжении.
Еще одна особенность "Урана" (про "Нептун" ничего не знаю) - очень малая высота полета на конечном участке (3-5 м). А что будет, если ГСН ракеты наведет ее на "ворота" - т.е. туда, где больше всего металла? Правда, на большой высоте (намного выше высоты полета ракеты)? А под ними - никаких опор как "целей"?

Системы наведения - дело очень хитрое. :(

В общем, возможно, что ПКР в принципе не годятся для такой задачи.

Извиняюсь за такие рассуждения - но все-таки интересно, каковы особенности работы ПКР.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.06 21:55
  • 3
Путин дебютировал как историк: 9 000 слов лжи, теорий заговора и полуправды (Berlingske, Дания)
  • 23.06 21:42
  • 9
Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане
  • 23.06 21:03
  • 333
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 23.06 20:14
  • 4
Yle (Финляндия): новое российское супероружие — дерзкий блеф Путина?
  • 23.06 19:56
  • 20
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 23.06 19:49
  • 1
"Ростех" приступил к финальной сборке нового пассажирского Ил-114-300
  • 23.06 19:18
  • 4
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 23.06 18:57
  • 11
«Жнецы» на границе России: Эстония получила беспилотники США
  • 23.06 18:20
  • 3
«Москитный» флот: что изменят американские катера для Украины (Укрiнформ, Украина)
  • 23.06 17:40
  • 7
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 23.06 16:33
  • 2
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 23.06 16:29
  • 2
Во время тренировок НАТО «Бег быка» в Польше отказались от использования танков M1 Abrams: названа причина
  • 23.06 14:12
  • 1
Постпред РФ при ОБСЕ сообщил о завершении российско-американских переговоров по стратегической стабильности в Вене
  • 23.06 13:45
  • 1
В Воздушно-десантные войска поступают современные образцы портативных радиолокационных станций
  • 23.06 11:49
  • 69
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)