Эксперт оценил защиту Крымского моста в случае удара со стороны Украины

Поражение Крымского моста украинскими противокорабельными ракетами Р-360 комплекса «Нептун» технически мало выполнимо. Об этом рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов 22 июня.

У России в этом районе имеются все возможности для эффективной противовоздушной и противоракетной обороны, отметил эксперт.

«Украинские ракеты будут зафиксированы еще на взлете радарами систем С-400, которые в радиусе 400 км видят любые авиационные и ракетные цели. Это не считая РЛС «Подсолнух» и «Воронеж», заглядывающих до западных границ Европы. А в случае реального приближения ракет к мосту они будут уничтожены комплексами малой дальности «Тор-М2» Ижевского завода «Купол», признанными по результатам своей работы в Сирии самыми эффективными комплексами малой дальности в мире», — сказал военный специалист.

Даже если Украина решится в качестве провокации нанести ракетный удар по Крымскому мосту или по кораблям Черноморского флота, это будет расценено как объявление войны России, подчеркнул военный политолог.

После этого последует практически моментальное уничтожение всей морской и причерноморской военной инфраструктуры Украины с гигантскими потерями для украинской стороны.

«Нептун»

Ракета комплекса «Нептун» — это модернизированная советская/российская ракета X-35, которая сейчас применяется в Российской армии в морском, авиационном и береговом форматах, в том числе в составе берегового комплекса «Бал», рассказал Александр Михайлов.

Украинский «Нептун» предназначен прежде всего для поражения надводных целей водоизмещением до 5 тыс. т, то есть он может использоваться в борьбе с крупными военными и транспортными кораблями противника, а также десантными катерами и баржами.

«Сама ракета досталась Украине «в наследство» от СССР: наша страна в 1990-е годы продолжала сотрудничать с Украиной по проекту X-35, передав украинской стороне необходимую техническую документацию по ракете. Собственно, украинская сторона увеличила дальность ракеты до 300 км и, по ее собственным заверениям, изготовила для ракеты головку самонаведения на цель», — отметил эксперт.

По его словам, ракеты Р-360 комплекса «Нептун» — это одна из немногих советских систем вооружений, которые обрели новую жизнь в украинском ОПК. При этом реальные задачи, которые могут быть возложены на эти крылатые ракеты, скорее носят имиджевый, чем военный характер, добавил специалист.

Кроме того, комплекс «Нептун» пока проходит испытания, и количество самих ракет пока исчисляется единицами. Обещания же украинского ОПК в ближайшее время поставить «Нептуны» на конвейер больше похожи на фантазии или очередные просьбы денег, заключил Михайлов.

Ранее, 21 июня, украинский эксперт Михаил Жирохов заявил, что Российский флот имеет все возможности по отражению даже массовой атаки «Нептунов», однако, по его словам, головка самонаведения украинской ракеты может иметь гораздо большую помехозащищенность и лучшие характеристики, чем ее российский аналог Х-35.

В июле прошлого года экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожать военные корабли РФ любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском морях, а также «в течение нескольких минут снести» Крымский мост.

В ответ лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае подобных действий Украина как государство перестанет существовать.