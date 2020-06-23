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ЦАМТО

Комплексы беспилотной авиации поступят на вооружение российской военной базы в Киргизии

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БПЛА «Орлан-10»
БПЛА «Орлан-10».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

ЦАМТО, 22 июня. Два комплекса беспилотной авиации "Орлан-10" поступят на вооружение объединенной российской военной базе в Киргизии.

До конца 2020 года для доукомплектования подразделения БЛА поступят два многофункциональных комплекса "Орлан", применение которых повысит эффективность армейской и штурмовой авиации в ходе ведения боевых действий и совместных учений.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил о создании подразделения беспилотной авиации малого и среднего радиуса действия на российской авиабазе Кант. Кроме того, расчеты БЛА прошли обучение в Государственном центре беспилотной авиации Минобороны России в Коломне и полностью готовы к выполнению боевых задач в зоне ответственности.

Справочно:

БЛА "Орлан-10" предназначен для ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности в любых метеоусловиях. Масса аппарата – около 10 кг. "Орлан" оснащен катапультным стартом, способен передавать видеосигнал на пульт оператора в режиме реального времени на расстояния до 120 км и находиться в полете более 10 часов.

Объединенная российская военная база в Канте структурно входит в состав Центрального военного округа и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства. На вооружении авиабазы базы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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