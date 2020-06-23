Войти
Российская газета

Фото: Как выглядят новые вертолеты спасателей Московского авиационного центра

748
0
0
Источник изображения: пресс-служба департамента Го, ЧС и ПБ Москвы

Воздушные спасатели Московского авиацентра совершили первые спуски с нового вертолета Ка-32А11ВС. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента Го, ЧС и ПБ Москвы.

Как пояснили в пресс-службе, это была тренировка беспарашютного десантирования на ограниченную площадку 4х4 метра, имитировавшая высадку на крышу здания и в лес.

"У этой модификации вертолета появились дополнительные точки крепления страховки десантников на борту, - рассказал начальник аварийно-спасательной службы Московского авиацентра, спасатель международного класса Александр Панормов. - Также присутствует вторая дверь, которая увеличивает обзор с воздуха, что упрощает разведку территории и поиск пострадавших".

Кроме того, в ходе тренировки на новом Ка-32А11ВС спасатели Московского авиацентра отметили, что вертолет более устойчив и стабилен при зависании в воздухе, что заметно облегчает работу во время десантирования.

Беспарашютная высадка воздушных спасателей происходит с высоты 30-40 метров с помощью специального спускового устройства, либо лебедки. Это необходимо при проведении эвакуации пострадавших из труднодоступных мест либо с ограниченных площадок, куда можно добраться лишь по воздуху. Во время этих сложных маневров всегда есть риск закручивания спасателя на веревке. Поэтому в ходе одной тренировки специалисты аварийно-спасательного подразделения авиацентра совершают до 20 спусков и подъемов, доводя наработанные навыки до автоматизма и, преодолевая психологический барьер нахождения в безопорном пространстве.

"Каждый спасатель делает несколько спусков, - пояснил Александр Панормов. - Работает в качестве выпускающего, отрабатывает навыки контроля натяжение троса, правильный выход и пристежку десантника".

Тренировки по беспарашютному десантированию проходят в Московском авиацентре регулярно. Так, с начала года был проведен 21 учебный вылет, в ходе которых воздушный десант совершил 400 спусков. В мае было выполнено 4 тренировки и 77 спусков.


Ирина Огилько

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-32
Ка-32А11ВС
Проекты
Военные учения
Похожие новости
10.04.2017
LAAD 2017: контрактов не ожидали, но за оружием из РФ выстроились очереди
20.05.2014
Конкурировать - значит меняться
30.11.2011
В России созданы новые вертолёты, способные обеспечить безопасность соревнований на Олимпиаде-2014 в Сочи
18.04.2011
Холдинг «Вертолеты России» на выставке LAAD-2011 подписал ряд соглашений с бразильскими компаниями
01.04.2011
Итоги года в преддверии HeliRussia 2011
27.09.2010
"Гидроавиасалон-2010"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.06 21:55
  • 3
Путин дебютировал как историк: 9 000 слов лжи, теорий заговора и полуправды (Berlingske, Дания)
  • 23.06 21:42
  • 9
Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане
  • 23.06 21:03
  • 333
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 23.06 20:14
  • 4
Yle (Финляндия): новое российское супероружие — дерзкий блеф Путина?
  • 23.06 19:56
  • 20
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 23.06 19:49
  • 1
"Ростех" приступил к финальной сборке нового пассажирского Ил-114-300
  • 23.06 19:18
  • 4
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 23.06 18:57
  • 11
«Жнецы» на границе России: Эстония получила беспилотники США
  • 23.06 18:20
  • 3
«Москитный» флот: что изменят американские катера для Украины (Укрiнформ, Украина)
  • 23.06 17:40
  • 7
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 23.06 16:33
  • 2
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 23.06 16:29
  • 2
Во время тренировок НАТО «Бег быка» в Польше отказались от использования танков M1 Abrams: названа причина
  • 23.06 14:12
  • 1
Постпред РФ при ОБСЕ сообщил о завершении российско-американских переговоров по стратегической стабильности в Вене
  • 23.06 13:45
  • 1
В Воздушно-десантные войска поступают современные образцы портативных радиолокационных станций
  • 23.06 11:49
  • 69
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)