В ВДВ поступают современные комплексы мониторинга для разведывательных подразделений

ЦАМТО, 22 июня. В соответствии с Государственной программой вооружения в Воздушно-десантные войска продолжают поступать современные комплексы мониторинга для разведывательных подразделений.

До конца 2020 года в соединения ВДВ поступит около 10 комплектов роботизированной малогабаритной системы мониторинга 1К144 "Сектант".

Комплекс мультимониторинга 1К144 относится к современному поколению разведывательно-сигнализационных систем, который способен определить количество техники и ее тип (включая низколетящие вертолеты), число движущихся людей, характеризуя, вооружен человек или нет, а также выдавать координаты и направление движения объектов.

Также комплекс может выдавать информацию и в условиях боя, это возможно за счет оснащения комплекса различными типами датчиков – сейсмических, магнитометрических, а также устройств инфракрасного диапазона.

1К144 также способен самостоятельно подстраиваться под уровень помех, является слабоуязвимым (способен работать при разрыве снаряда на расстоянии 5 м) и малозаметным. Зона передачи данных от датчиков может доходить до 15 км, срок непрерывной работы – до 30 суток. Расчетный срок эксплуатации комплекса – пять лет.

Размер комплекса не превышает 20 см, вес, в зависимости от комплектации, составляет от 150 до 600 гр. Устройство устанавливается под землей и фактически находится под ногами противника.

Информация передается на портативный пульт оператора или автоматизированное рабочее место.

В 2020 году комплекс 1К144 поступит в отдельные гвардейские десантно-штурмовые соединения в Улан-Удэ и Уссурийске, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.