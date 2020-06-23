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ТАСС

Роскосмос и предприятия ракетно-космической отрасли примут участие в форуме "Армия-2020"

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Сотрудники Космического центра имени М.В. Хруничева
Сотрудники Космического центра имени М.В. Хруничева.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Форум состоится в августе

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Роскосмос планирует принять участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который пройдет в августе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации в понедельник.

"В рамках предстоящего форума "Армия-2020" запланировано создание объединенной экспозиции госкорпорации "Роскосмос" и организаций ракетно-космической промышленности", - отметили в пресс-службе.

Общая площадь экспозиции составит 570 кв. метров. На ней будут представлены "Российские космические системы", Ракетно-космический центр "Прогресс", "Информационные спутниковые системы" им. М.Ф. Решетнева, Центр им. М.В. Хруничева, Корпорация "ВНИИЭМ". Также в форуме планируют принять участие КБ "Арсенал", ЦНИИмаш, Ракетно-космическая корпорация "Энергия", ЦЭНКИ и другие предприятия, входящие в госкорпорацию.

"Помимо выставочных экспозиций запланировано проведение переговоров и встреч с российскими и зарубежными партнерами, участие тематических департаментов корпорации в мероприятиях деловой программы форума", - добавили в Роскосмосе.

Форум "Армия" пройдет с 23 по 29 августа на базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ "Патриот" в подмосковной Кубинке.

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Страны
Россия
Компании
ВНИИЭМ
ГКНПЦ Хруничева
ИСС Решетнева
Минoбороны РФ
РКC
Роскосмос
ЦНИИмаш
Энергия РКК
Проекты
АРМИ-20XX
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