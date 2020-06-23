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Деловая газета "Взгляд"

Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Глава российского правительства Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении.

"Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года", – говорится в документе на официальном портале правовой информации.

В состав казахстанского узла Балхаш входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, передает РИА "Новости".

К настоящему времени Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию "Воронеж-М" под Орском, которая заменила станцию на территории Казахстана.


Алина Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Воронеж-М
Днепр
Проекты
СККП
СПРН
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9 комментариев
№1
23.06.2020 08:17
А жаль...
0
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№2
23.06.2020 11:16
Цитата, Тимур сообщ. №1
А жаль...

Полагаю, Вы догадываетесь, что это не инициатива России.
0
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№3
23.06.2020 17:57
Цитата, q
А жаль...
Если она была заменена то жалеть нечего так как вся инфраструктура которая задействована в обороне страны должна быть на территории России.
Вопрос лишь равноценная была ли замена? Кто в курсе событий дайте пожалуйста ссылочку)
0
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№4
23.06.2020 18:27
Цитата, BTR сообщ. №3
Если она была заменена то жалеть нечего
В конце материала прямо написано:
Цитата, q
К настоящему времени Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию "Воронеж-М" под Орском, которая заменила станцию на территории Казахстана.
0
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№5
23.06.2020 18:41
Цитата, Тимур сообщ. №1
А жаль...
Так "Днепры" уже устарели давно. Их ещё во времена СССР заменять хотели.
0
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№6
23.06.2020 18:52
Цитата, Андрей Л. сообщ. №2
Полагаю, Вы догадываетесь, что это не инициатива России.

По сообщениям в прессе - именно инициатитва России.
Например:

https://ria.ru/20200622/1573318536.html

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании РЛС Балхаш в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Ранее сообщалось, что премьер РФ Михаил Мишустин поддержал предложение о денонсации соглашения.
-------

Да и какой смысл Казахстану отказываться от этой РЛС (точнее, от платы за ее использование)? Да еще в том момент, когда Россия "произвела замену" ее на "Воронеж-М" под Орском (Оренбургская область)?
0
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№7
23.06.2020 20:33
Цитата, q
Полагаю, Вы догадываетесь, что это не инициатива России.
Нет, честно говоря, не догадывался.
0
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№8
23.06.2020 20:35
Цитата, q
Если она была заменена то жалеть нечего так как вся инфраструктура которая задействована в обороне страны должна быть на территории России.
Вопрос лишь равноценная была ли замена? Кто в курсе событий дайте пожалуйста ссылочку)
Полагаете военные базы в Киргизии и Таджикистане тоже должны быть закрыты?
0
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№9
23.06.2020 21:42
Цитата, Андрей Л. сообщ. №2
Полагаю, Вы догадываетесь, что это не инициатива России.

Исключительно инициатива России, давно было пора.
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