Беспилотники "Орлан-10" поступят на вооружение российской базы Кант

Два комплекса беспилотной авиации "Орлан-10" поступят на вооружение объединенной российской базы Кант в Киргизии. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Центрального военного округа, в состав которого структурно входит заграничный объект.

Поставка ожидается до конца года. Беспилотники доукомплектуют базу, повысят эффективность применения армейской и штурмовой авиации в период боевых действий и совместных учений.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил о создании подразделения беспилотной авиации малого и среднего радиуса на российской авиабазе Кант. Расчеты прошли обучение в государственном центре Минобороны в Коломне и готовы к выполнению боевых задач.

"Комплекс "Орлан-10" предназначен для ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности в любых метеоусловиях. Масса аппарата около 10 килограммов. Он оснащен катапультным стартом, способен передавать видеосигнал на пульт оператора в режиме реального времени на расстояния до 120 километров и находиться в полете более 10 часов", - рассказали в ЦВО.

Напомним, российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства. На вооружении стоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Татьяна Воробьева