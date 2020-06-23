Презентация «Дракона»

В Испании готовятся к серийному производству бронетранспортёра Dragon. Вчера, 21 июня, портал armyrecognition.com сообщил о том, что на предприятии GDELS-Santa Bárbara Sistemas в Алкале-де-Гвадаира (Севилья) состоялась демонстрация предсерийного образца бронетранспортёра Dragon, а также показали готовность завода к серийном производству этих боевых машин.

В мае текущего года Минобороны Испании перезапустило программу VCR. Планируется, что уже в августе будет подписан контракт, и испанские подрядчики приступят к серийному производству бронетранспортёра Dragon.

Бронетранспортёр Dragon Источник изображения: armyrecognition.com

В рамках программы VCR Минобороны Испании выбрало бронетраспортёры V разработки американской компании General Dynamics. Испанская армия рассчитывает закупить 348 машин. В первом тендере производителями выступал консорциум испанских компаний Indra и SAPA. В новом тендере объединились Indra, Santa Bárbara Sistemas, SAPA и Escribano Mechanical & Engineering.