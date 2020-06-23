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Российская газета

Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео

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В пустыне Мохаве американским блогерам удалось сделать видеозапись необычного летательного аппарата.

Как сообщает издание The Drive, на видео удалось заснять экспериментальный самолет под названием Model 401 компании Scaled Composites, известный также как "Сын Ареса". Летательный аппарат имеет формы, максимально снижающие его радиолокационную заметность.

Отметим, что испытания Model 401 начались еще в 2017 году, но снять полет самолета на видео удалось впервые. Из открытых источников известно, что аппарат оснащен турбовентиляторным реактивным двигателем JT15D-5D. Самолет способен развить скорость в 0.6 Маха (735 километров в час), а практический потолок составляет 10 000 метров. Запасов топлива в баках хватает на три часа непрерывного полета.

Одновременно с экспериментальной моделью в небе были замечены аппарат Proteus, истребитель F-15D и воздушный танкер KC-10.

Самолеты, как отмечает издание, были оснащены аппаратурой РЭБ.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-15
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