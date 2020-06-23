Войти
ЦАМТО

Damen подписала контракт на поставку многоцелевых боевых кораблей MKS-180 ВМС Германии

634
0
0
Рендер фрегата проекта MKS-180
Рендер фрегата проекта MKS-180.
Источник изображения: navyrecognition.com

ЦАМТО, 22 июня. Голландская группа Damen Shipyards Group 19 июня объявила о подписании с Федеральным ведомством по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Германии контракта на строительство четырех многоцелевых боевых кораблей (фрегатов) MKS-180 для ВМС Германии.

Damen является главным подрядчиком данного проекта и будет осуществлять его совместно с партнерами Blohm + Voss и Thales в Германии. Подписанный контракт знаменует собой начало этапа проектирования и строительства кораблей.

Корабли будут построены на предприятии Blohm + Voss в Гамбурге, а отдельные блоки – на ряде других предприятиях в Германии, включая Бремен, Киль и Вольгаст. Кроме того, участие в проекте примут около 100 малых и средних компаний из различных регионов Германии. Около 80% инвестиций в проект останутся в Германии.

Как заявлено, проект также имеет перспективы в рамках развития европейского сотрудничества.

Как сообщал ЦАМТО, 14 января 2020 года Министерство обороны Германии объявило, что по результатам оценки предложений, полученных в рамках тендера на поставку многоцелевых боевых кораблей MKS-180 для ВМС Германии, BAAINBw назвало победителем конкурса компанию Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V. Партнером Damen выступит судостроительное предприятие Blohm+Voss, принадлежащие компании Lurssen, а также компания Thales Nederland.

Результаты тендера пыталась оспорить German Naval Yards Kiel GmbH (GNYK), которая являлась единственным немецким претендентом на получение заказа, однако в марте 2020 года она отказалась от претензий и Минобороны Германии объявило о вступлении решения о выборе Damen в законную силу. 17 июня бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение необходимых для постройки кораблей финансовых средств.

ВМС Германии намерены принять на вооружение четыре корабля класса MKS-180, общая стоимость которых оценивается в 4,6 млрд. евро. Командование ВМС рассчитывает, что новые корабли поступят на вооружение в период с 2027 по 2031 гг. Соглашение включает опцион на поставку еще двух кораблей после 2032 года.

Как планируется, корабли MKS-180 обеспечат возможность борьбы с надводными, подводными, наземными и воздушными целями, ведения разведки, борьбы с пиратством, поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи, соблюдения эмбарго на поставки оружия и поддержки сил специальных операций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Компании
Damen Shipyards
Lurssen
Thales
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
Похожие новости
22.06.2020
Подписан контракт на постройку для германского флота новых фрегатов проекта MKS 180
22.05.2020
Damen официально объявлена победителем тендера на поставку многоцелевых боевых кораблей MKS-180 ВМС Германии
15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
05.04.2017
Подводный флот стран НАТО: состояние и перспективы
05.06.2014
DCNS подписала контракт на поставку ВМС Египта 4 корветов класса «Говинд», утверждает «Ля Трибюн»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.06 21:55
  • 3
Путин дебютировал как историк: 9 000 слов лжи, теорий заговора и полуправды (Berlingske, Дания)
  • 23.06 21:42
  • 9
Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане
  • 23.06 21:03
  • 333
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 23.06 20:14
  • 4
Yle (Финляндия): новое российское супероружие — дерзкий блеф Путина?
  • 23.06 19:56
  • 20
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 23.06 19:49
  • 1
"Ростех" приступил к финальной сборке нового пассажирского Ил-114-300
  • 23.06 19:18
  • 4
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 23.06 18:57
  • 11
«Жнецы» на границе России: Эстония получила беспилотники США
  • 23.06 18:20
  • 3
«Москитный» флот: что изменят американские катера для Украины (Укрiнформ, Украина)
  • 23.06 17:40
  • 7
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 23.06 16:33
  • 2
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 23.06 16:29
  • 2
Во время тренировок НАТО «Бег быка» в Польше отказались от использования танков M1 Abrams: названа причина
  • 23.06 14:12
  • 1
Постпред РФ при ОБСЕ сообщил о завершении российско-американских переговоров по стратегической стабильности в Вене
  • 23.06 13:45
  • 1
В Воздушно-десантные войска поступают современные образцы портативных радиолокационных станций
  • 23.06 11:49
  • 69
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)