Damen подписала контракт на поставку многоцелевых боевых кораблей MKS-180 ВМС Германии

ЦАМТО, 22 июня. Голландская группа Damen Shipyards Group 19 июня объявила о подписании с Федеральным ведомством по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Германии контракта на строительство четырех многоцелевых боевых кораблей (фрегатов) MKS-180 для ВМС Германии.

Damen является главным подрядчиком данного проекта и будет осуществлять его совместно с партнерами Blohm + Voss и Thales в Германии. Подписанный контракт знаменует собой начало этапа проектирования и строительства кораблей.

Корабли будут построены на предприятии Blohm + Voss в Гамбурге, а отдельные блоки – на ряде других предприятиях в Германии, включая Бремен, Киль и Вольгаст. Кроме того, участие в проекте примут около 100 малых и средних компаний из различных регионов Германии. Около 80% инвестиций в проект останутся в Германии.

Как заявлено, проект также имеет перспективы в рамках развития европейского сотрудничества.

Как сообщал ЦАМТО, 14 января 2020 года Министерство обороны Германии объявило, что по результатам оценки предложений, полученных в рамках тендера на поставку многоцелевых боевых кораблей MKS-180 для ВМС Германии, BAAINBw назвало победителем конкурса компанию Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V. Партнером Damen выступит судостроительное предприятие Blohm+Voss, принадлежащие компании Lurssen, а также компания Thales Nederland.

Результаты тендера пыталась оспорить German Naval Yards Kiel GmbH (GNYK), которая являлась единственным немецким претендентом на получение заказа, однако в марте 2020 года она отказалась от претензий и Минобороны Германии объявило о вступлении решения о выборе Damen в законную силу. 17 июня бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение необходимых для постройки кораблей финансовых средств.

ВМС Германии намерены принять на вооружение четыре корабля класса MKS-180, общая стоимость которых оценивается в 4,6 млрд. евро. Командование ВМС рассчитывает, что новые корабли поступят на вооружение в период с 2027 по 2031 гг. Соглашение включает опцион на поставку еще двух кораблей после 2032 года.

Как планируется, корабли MKS-180 обеспечат возможность борьбы с надводными, подводными, наземными и воздушными целями, ведения разведки, борьбы с пиратством, поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи, соблюдения эмбарго на поставки оружия и поддержки сил специальных операций.