Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации

ЦАМТО, 22 июня. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) предложила Индии наладить производство 114 новых многофункциональных истребителей Су-35, одновременно организовав модернизацию на базе полученных технологических решений имеющегося парка из 250 Су-30МКИ.

Как сообщает издание Defence Aviation Post, данное предложение может быть весьма привлекательным для руководства Индии на фоне конфликта с Китаем в Ладакхе.

Связав предложение о производстве Су-35 в Индии с возможностью модернизации имеющихся в стране более 250 Су-30МКИ, российская заявка может стать очень конкурентоспособной в сравнении с представленными образцами других участников тендера по закупке 114 современных истребителей.

ПАО "ОАК", как сообщается, предложила предоставить ряд технологий по производству Су-35 в рамках контракта, которые могли бы быть использованы для модернизации индийского парка Су-30МКИ. Многие из них будут производиться в самой Индии и это значительно улучшит характеристики Су-30МКИ. В подготовленном предложении двигатели и другие системы Су-35 будут интегрированы в индийские Су-30МКИ. Это, в свою очередь, может привести к упрощению технического обслуживания и сокращению эксплуатационных расходов для индийского парка тяжелых истребителей, что не может предложить ни один другой участник тендера.

Как напоминает издание, российский истребитель Су-35 выделяется среди семи претендентов на участие в тендере по закупке 114 многоцелевых боевых самолетов как единственная тяжелая платформа и единственная, имеющая специализированный планер для ведения воздушного боя и штурмовых операций.

Исходя из своих летно-технических характеристик, Су-35 с "комфортом" превосходит всех других участников по всему спектру – большая полезная нагрузка, больший радиус действия, более высокий потолок, более мощные комплексы радиолокационной аппаратуры и комплекты электроники, а также наличие двигателей с изменяемым вектором тяги, которые обеспечивают сверхманевренность и высокую скорость.

Это единственный истребитель в конкурсе, который подтвердил, что способен нести гиперзвуковые ракеты класса "воздух-воздух" и наряду с МиГ-35 – единственный истребитель, который в перспективе получит управляемые ракеты с активной фазированной антенной решеткой.

Несмотря на относительно низкую стоимость и высокие характеристики, основным недостатком Су-35 по сравнению с более легкими истребителями, такими как МиГ-35 и "Рафаль", являются более высокие требования к техническому обслуживанию и эксплуатационные расходы, что, вероятно, делает его менее конкурентоспособным в данном тендере. Предложив унификацию новых Су-35 и имеющегося обширного парка Су-30МКИ, ПАО "ОАК" значительно повышает шансы на победу своего самолета.