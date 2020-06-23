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Военное обозрение

Из стандартов НАТО только форма: на Украине прошли учения морской пехоты ВМСУ

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Источник изображения: https://www.facebook.com/kmp.vmsu.ua

На Украине прошли учения подразделений морской пехоты Военно-морских сил (ВМСУ). Как сообщает пресс-служба морской пехоты, в ходе учений проводилась проверка готовности дежурных сил и средств к действиям "в пределах определенных задач".

В ходе маневров украинские морские пехотинцы осуществили десантирование с вертолетов "посадочным способом" на территории одного из военных объектов, где организовали его оборону. Кроме того было отработано поражение маломерных надводных целей из штатного вооружения.

Проверка готовности дежурных сил и средств проводилась в комплексе и с участием морской пехоты, морской авиации и корабельного состава Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

- говорится в сообщении.

Источник изображения: https://www.facebook.com/kmp.vmsu.ua

Не вдаваясь в подробности самих учений, отметим, что как не раз заявляли в Киеве, украинские вооруженные силы (ВСУ) приняли стандарты НАТО и заявили об отказе от всего советского, в том числе и от наследия советской армии. Глядя же на фотографии учений морской пехоты ВСУ, становится ясно, что военнослужащие до сих пор пользуются советским оружием, а также техникой советских времен. Так что же тогда в ВСУ от НАТО? А от НАТО у украинских военных форма, вернее изготовленная на Украине по западным стандартам. А также громкие заявления.

Источник изображения: https://www.facebook.com/kmp.vmsu.ua

Может сначала надо было перейти на эти стандарты и перевооружиться, а уж потом говорить о нежелании использования всего советского?

Источник изображения: https://www.facebook.com/kmp.vmsu.ua

Источник изображения: https://www.facebook.com/kmp.vmsu.ua

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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