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ТАСС

Корвет "Гремящий" в августе выйдет на заключительные госиспытания

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Корвет "Гремящий".
Корвет "Гремящий".
Источник изображения: airbase.ru

Корвет проходит первичную ревизию и устранение замечаний по этапу государственных испытаний

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" в августе выйдет на заключительный этап государственных испытаний, после завершения которых будет передан флоту. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Северной верфи".

Сейчас корвет вернулся на предприятие для прохождения первичной ревизии и устранения замечаний по этапу государственных испытаний. "Первичная ревизия продлится в течение месяца. За это время "Гремящий" пройдет доковый осмотр, кораблестроители проведут ревизию агрегатов и корабельных систем, выполнят очистку цистерн и другие работы по подводной части корпуса, восстановят изоляционное и лакокрасочное покрытия на корабле, отработают замечания экипажа", - перечислили в пресс-службе.

"В августе корвет выйдет на заключительный этап государственных испытаний, после завершения которых будет передан флоту", - сообщили на верфи.

Корвет "Гремящий" построен для Тихоокеанского флота. Для тихоокеанцев "Северная верфь" строит еще один корвет этого же проекта - "Проворный".

Многоцелевые корветы (сторожевые корабли) проекта 20385 разработаны ЦМКБ "Алмаз" на базе проекта 20380. Корветы предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы.

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Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Проворный
Компании
Северная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20380 Корвет-1
20385
ТОФ
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