Корвет "Гремящий" в августе выйдет на заключительные госиспытания

Корвет проходит первичную ревизию и устранение замечаний по этапу государственных испытаний

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" в августе выйдет на заключительный этап государственных испытаний, после завершения которых будет передан флоту. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Северной верфи".

Сейчас корвет вернулся на предприятие для прохождения первичной ревизии и устранения замечаний по этапу государственных испытаний. "Первичная ревизия продлится в течение месяца. За это время "Гремящий" пройдет доковый осмотр, кораблестроители проведут ревизию агрегатов и корабельных систем, выполнят очистку цистерн и другие работы по подводной части корпуса, восстановят изоляционное и лакокрасочное покрытия на корабле, отработают замечания экипажа", - перечислили в пресс-службе.

"В августе корвет выйдет на заключительный этап государственных испытаний, после завершения которых будет передан флоту", - сообщили на верфи.

Корвет "Гремящий" построен для Тихоокеанского флота. Для тихоокеанцев "Северная верфь" строит еще один корвет этого же проекта - "Проворный".

Многоцелевые корветы (сторожевые корабли) проекта 20385 разработаны ЦМКБ "Алмаз" на базе проекта 20380. Корветы предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы.