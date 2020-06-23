Собор открыт: Путин побывал в главном храме Минобороны

Путин приехал в главный храм Минобороны

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил страны 22 июня - в день начала Великой Отечественной войны в 1941 году. Этот храм планировалось открыть 9 мая, но мероприятие было перенесено из-за коронавируса. После посещения главы государства собор откроют для прихожан.

Президент России Владимир Путин посетил в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке патриарший собор Воскресения Христова, имеющий статус главного храма Вооруженных сил страны. Путин осмотрел новый храм и принял участие в молебне, который отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе с патриархом и министром обороны России Сергеем Шойгу глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей».

Президент заявил, что солдаты и офицеры нынешнего состава Вооруженных сил страны достойно выполняют задачи по надежному обеспечению обороноспособности и безопасности страны.

Он подчеркнул, что современное поколение военных хранит верность традициям.

Собор военного ведомства был возведен на пожертвования. Его строили с осени 2018 года. Торжественное открытие было запланировано на 9 мая 2020 года, но его перенесли из-за коронавируса.

Храм освятили 14 июня в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Высота его звонницы составляет 75 м, диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, - 19,45 м, а протяженность галереи музейного комплекса "Дорога памяти" - 1418 м, по числу дней войны. Своды собора украшены витражами с изображением орденов, которыми награждали за подвиги в разные периоды российской истории. Образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - это самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

Настоятель собора, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов) сообщал ТАСС, что в храме уже начались полноценные богослужения, но до 22 июня его посещение было ограничено.

После визита президента собор и музейный комплекс "Дорога памяти" откроются для посетителей, уточнил он.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее говорил, что Путин обязательно посетит этот храм, но не уточнял дату визита. В марте официальный представитель Кремля сообщал, что на изготовление центральной иконы главного храма Вооруженных сил России президент перевел личные средства. Песков подчеркнул, что это пожертвование стало вкладом Путина в создание храма, на церемонии закладки камня которого глава государства также присутствовал.

Планировалось, что на стенах храма разместят мозаичные изображения Владимира Путина, Сергея Шойгу и главы СССР Иосифа Сталина. Председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин отмечал, что с Путиным и Шойгу их появление на мозаике не согласовывалось.

Настоятель храма епископ Клинский Стефан объяснял принадлежащего Григорию Березкину РБК, что изображение на стенах храмов исторических событий и исторических личностей - это традиция.

«Такая традиция существует тогда, когда изображают исторические сцены из того или иного исторического периода. Понятно, что одно из таких значимых событий - присоединение Крыма. В этом присоединении участвовали первые лица государства, которые будут там изображены. Что касается Сталина, то его, скорее всего, срисовывали с исторической фотографии. Этот храм возводится в честь Победы, и не изобразить парад Победы нельзя. Там будет еще ряд мозаичных картин с партизанами, с участниками Великой Отечественной войны, с участниками битвы 1812 года и теми лицами, которые прошли через ряд войн, связанных с историей нашего государства», - говорил Стефан.

Позже эти изображения все же решили убрать. Настоятель храма объяснил РБК, что такой позиции придерживается сам глава государства. По его словам, президент посчитал, что его изображение преждевременно.

При этом Леонид Калинин сообщил изданию, что, несмотря на демонтаж панно, его сохранят. «Насколько мне известно, мозаика сохранена, и она будет находиться в музее или в каком-то еще месте как некий исторический артефакт», - сказал он.

Председатель художественного совета также подтвердил информацию «Новой газеты», что на месте демонтированной композиции разместят изображение крестного хода с иконой Корсунской Богоматери. «Да, мы планируем сделать опять же исторически подтвержденный факт того крестного хода, который был с Корсунской иконой Божией матери в дни присоединения Крыма к России. Не обязательно [будут изображены только] монахи, там и народ, священники», - уточнял протоиерей.

Кристина Сизова