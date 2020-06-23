Собор открыт: Путин побывал в главном храме Минобороны

Путин приехал в главный храм Минобороны
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил страны 22 июня - в день начала Великой Отечественной войны в 1941 году. Этот храм планировалось открыть 9 мая, но мероприятие было перенесено из-за коронавируса. После посещения главы государства собор откроют для прихожан.
Президент России Владимир Путин посетил в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке патриарший собор Воскресения Христова, имеющий статус главного храма Вооруженных сил страны. Путин осмотрел новый храм и принял участие в молебне, который отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе с патриархом и министром обороны России Сергеем Шойгу глава государства возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей».
Президент заявил, что солдаты и офицеры нынешнего состава Вооруженных сил страны достойно выполняют задачи по надежному обеспечению обороноспособности и безопасности страны.
Собор военного ведомства был возведен на пожертвования. Его строили с осени 2018 года. Торжественное открытие было запланировано на 9 мая 2020 года, но его перенесли из-за коронавируса.
Храм освятили 14 июня в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Высота его звонницы составляет 75 м, диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, - 19,45 м, а протяженность галереи музейного комплекса "Дорога памяти" - 1418 м, по числу дней войны. Своды собора украшены витражами с изображением орденов, которыми награждали за подвиги в разные периоды российской истории. Образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - это самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.
Настоятель собора, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов) сообщал ТАСС, что в храме уже начались полноценные богослужения, но до 22 июня его посещение было ограничено.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее говорил, что Путин обязательно посетит этот храм, но не уточнял дату визита. В марте официальный представитель Кремля сообщал, что на изготовление центральной иконы главного храма Вооруженных сил России президент перевел личные средства. Песков подчеркнул, что это пожертвование стало вкладом Путина в создание храма, на церемонии закладки камня которого глава государства также присутствовал.
Планировалось, что на стенах храма разместят мозаичные изображения Владимира Путина, Сергея Шойгу и главы СССР Иосифа Сталина. Председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин отмечал, что с Путиным и Шойгу их появление на мозаике не согласовывалось.
Настоятель храма епископ Клинский Стефан объяснял принадлежащего Григорию Березкину РБК, что изображение на стенах храмов исторических событий и исторических личностей - это традиция.
«Такая традиция существует тогда, когда изображают исторические сцены из того или иного исторического периода. Понятно, что одно из таких значимых событий - присоединение Крыма. В этом присоединении участвовали первые лица государства, которые будут там изображены. Что касается Сталина, то его, скорее всего, срисовывали с исторической фотографии. Этот храм возводится в честь Победы, и не изобразить парад Победы нельзя. Там будет еще ряд мозаичных картин с партизанами, с участниками Великой Отечественной войны, с участниками битвы 1812 года и теми лицами, которые прошли через ряд войн, связанных с историей нашего государства», - говорил Стефан.
При этом Леонид Калинин сообщил изданию, что, несмотря на демонтаж панно, его сохранят. «Насколько мне известно, мозаика сохранена, и она будет находиться в музее или в каком-то еще месте как некий исторический артефакт», - сказал он.
Председатель художественного совета также подтвердил информацию «Новой газеты», что на месте демонтированной композиции разместят изображение крестного хода с иконой Корсунской Богоматери. «Да, мы планируем сделать опять же исторически подтвержденный факт того крестного хода, который был с Корсунской иконой Божией матери в дни присоединения Крыма к России. Не обязательно [будут изображены только] монахи, там и народ, священники», - уточнял протоиерей.
Кристина Сизова