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Российская газета

Опытный вариант модернизации пулемета Калашникова показали на видео

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Концерн Калашников продемонстрировал опытный образец 7,62-миллиметрвого пулемета, разработанного в 1970-е годы. Данная модель являлась одним из вариантов модернизации легендарного пулемета Калашникова (ПК), а основной ее особенностью можно назвать существенное уменьшение конструкции, сообщает Калашников.Media.

Напомним, ПК был принят на вооружение Советской Армии в 1961 году. Изначально вес пулемета составлял девять килограммов, и в дальнейшем конструкторы старались уменьшить этот показатель, чтобы оружие было более удобным в бою. В 1969 году на вооружение был принят ПКМ - модернизированный вариант пулемета, его вес составлял уже 7,5 килограмма.

Представленный в видео опытный образец пулемета весил еще меньше - чуть более шести килограммов. По словам начальника отдела фондов Военно-исторического музея артиллерии Руслана Чумака, добиться этого удалось за счет изменения ряда деталей. Так, газовая трубка была изготовлена штамповкой из тонкой стали, крышку ствольной коробки также сделали из стали меньшей толщины, а для обеспечения ее прочности появились дополнительные ребра. На стволе был предусмотрен щелевой дульный тормоз, мушка размещалась на газовой камере. Помимо этого оружейники несколько упростили конструкцию рукоятки, сам приклад остался деревянным.

Хотя данный опытный образец не получил дальнейшего развития, некоторые из примененных в нем решений были использованы в других образцах пулемета Калашникова.


Алексей Иванов

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  • В новости упоминаются
Продукция
ПКМ
Компании
Концерн Калашников
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