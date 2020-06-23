Американский полковник в отставке назвал слабое место ВВС США

Критический недостаток ВВС США - это нехватка бомбардировщиков-невидимок, способных атаковать множество целей в любой точке мира. Нынешний состав плохо сбалансирован, национальная безопасность находится под угрозой.

К такому выводу пришел полковник ВВС США в отставке, аналитик Марк Ганзингер, опубликовавший статью в Defence News. По его словам, есть два ключевых подхода к нанесению ударов на большой дальности. Это стелс-бомбардировщики, способные действовать в непосредственной близости от целей, и ракеты, работающие издалека.

Автор пишет, что сейчас на вооружении находится всего 20 малозаметных бомбардировщиков В-2. При этом у Пентагона есть заинтересованность в разработке нового самолета по концепции Arsenal Plane.

Но по сути "самолет-арсенал" - это избыточное вложение средств в ударную мощь, которое не позволит изменить баланс сил. Другие подразделения американской армии также закупают новое стратегическое оружие, увеличивающее ударную мощь.

Использование военно-транспортных самолетов в качестве ударных - это тоже не выход. Пентагон может потребовать увеличения объемов воздушных перевозок в случае военного конфликта, а переоборудование С-17 или С-130 в ударные самолеты не даст этого сделать.

У "самолета-арсенала" будут существенные ограничения по количеству используемых боеприпасов. Чем дальше цель, тем меньше оружия сможет нести носитель. Это, в свою очередь, увеличит время, необходимое для поражения всех целей. У противника появится преимущество.

Марк Ганзингер пишет, что стоимость оружия прямо пропорциональна его дальности и сложности. Запуск дорогих ракет большой дальности, в том числе гиперзвуковых, против десятков тысяч целей будет стоить гораздо дороже, чем многоразовые бомбардировщики, доставляющие менее дорогие боеприпасы и работающие точечно.

"Самолет-арсенал" не будет дешевле или быстрее того, что есть сейчас. Для возобновления производства того же С-17, остановившегося в 2015 году, нужны миллиарды долларов. А такая возможность обсуждается. Разработка нового самолета будет стоить еще дороже, и это займет много времени.

По мнению Марка Ганзингера, у ВВС США уже есть подобие "самолета-арсенала" - это бомбардировщики B-52H и B-1B. И у страны сейчас нет ресурсов, чтобы вкладываться в некачественные или дублирующие нынешний функционал разработки.

Майя Бирюкова