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Деловая газета "Взгляд"

WSJ предсказала сближение Индии с США из-за конфликта с Китаем

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Источник изображения: Rupak De Chowdhuri/Reuters

Столкновения индийских и китайских военных в одном из самых взрывоопасных регионов – Ладакхе – может подтолкнуть Нью-Дели к расширению военного сотрудничества с США, считают опрошенные газетой Wall Street Journal аналитики.

Произошедшее на прошлой неделе жестокое пограничное столкновение между индийскими и китайскими войсками, в результате которого погибли 20 индийских солдат и неопределенное число китайцев, стало очередным ярким напоминанием о "вызове, который представляет собой китайская военная активность в районе спорных территорий двух стран".

"Столкнувшись со все более напористым и хорошо вооруженным Китаем, индийские политики, вероятно, начали рассматривать возможность дальнейшего расширения военного сотрудничества с США и их союзниками, которые разделяют озабоченность Нью-Дели растущей мощью Пекина", – пишет Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.

Ранее глава американского государства Дональд Трамп уже заявил, что США попытаются помочь Китаю и Индии преодолеть "большие проблемы".

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о столкновениях военных Индии и Китая в Ладакхе, одном из самых взрывоопасных регионов.


Алина Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Персоны
Трамп Дональд
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