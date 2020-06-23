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Деловая газета "Взгляд"

Патриарх Кирилл: Сверхновое вооружение и верность стране гарантируют безопасность России

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Сверхновое мощное оружие, мужество и верность стране, а также готовность военных отдать за нее жизнь гарантируют безопасность России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в приветственном слове перед главным храмом Вооруженных сил в подмосковной Кубинке.

"Чтобы поступательным было наше историческое развитие, вооруженные силы должны быть всегда на высоте своего призвания. И помимо необходимого технического оснащения важно, чтобы дух наших воинов был всегда несокрушимым и сильным, чтобы осознание необходимости жизнь свою положить за Родину присутствовало у каждого, кто принимает присягу", – сказал патриарх Кирилл, передает РИА "Новости".

Он добавил, что "только такая решимость, мужество, верность стране, помноженная на современные возможности и сверхновое мощное вооружение, и будет давать гарантию безопасности нашей страны на многие годы".

Президент Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также министр обороны Сергей Шойгу 22 июня, в День памяти и скорби, посетили собор Воскресения Христова, главный храм вооруженных сил России, а также музейный комплекс "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот".

Храм построен на добровольные пожертвования в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея его возведения принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Изначально открыть и освятить храм планировалось ко Дню Победы, однако из-за коронавируса торжественные мероприятия перенесли на 14 июня.

День памяти и скорби отмечается в России 22 июня. В этот день в 1941 году германские войска перешли границу СССР и без объявления войны атаковали советские города. Указом президента Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.


Алина Назарова

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Германия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
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