«Черная акула» превосходит по скорости новейший американский вертолет

Новейший американский вертолёт Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant, а точнее его демонстратор, оснащенный самыми современными технологиями, по сведениям местных СМИ смог установить «рекорд» по скорости, разогнавшись до 380 км\ч.

При этом зарубежные журналисты, по неизвестной причине «забыли» упомянуть старый советский Ка-50 «Черная акула», построенный по принципиально другой схеме еще в 80-х годах прошлого века, который достигает 390 км\ч, отмечает FreeNews.

Кроме того с демонстратора Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant было предварительно демонтировано ряд элементов, чтобы облегчить винтокрылую машину. Так что реальная скорость вертолета будет несколько меньше.

Стоит отметить, Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant до настоящего момента не запущен в серийное производство, по словам американских инженеров им потребуется еще «некоторое время», чтобы избавиться от «незначительных недостатков».

Ка-50 «Чёрная акула», на западе известен, как «Оборотень» - советский одноместный ударный вертолёт, предназначенный для разведки и целеуказания, может использоваться также для поражения боевой техники, огневых точек и живой силы противника на поле боя.