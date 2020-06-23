Войти
Военно-промышленный курьер

«Черная акула» превосходит по скорости новейший американский вертолет

1364
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Новейший американский вертолёт Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant, а точнее его демонстратор, оснащенный самыми современными технологиями, по сведениям местных СМИ смог установить «рекорд» по скорости, разогнавшись до 380 км\ч.

При этом зарубежные журналисты, по неизвестной причине «забыли» упомянуть старый советский Ка-50 «Черная акула», построенный по принципиально другой схеме еще в 80-х годах прошлого века, который достигает 390 км\ч, отмечает FreeNews.

Кроме того с демонстратора Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant было предварительно демонтировано ряд элементов, чтобы облегчить винтокрылую машину. Так что реальная скорость вертолета будет несколько меньше.

Стоит отметить, Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant до настоящего момента не запущен в серийное производство, по словам американских инженеров им потребуется еще «некоторое время», чтобы избавиться от «незначительных недостатков».

Ка-50 «Чёрная акула», на западе известен, как «Оборотень» - советский одноместный ударный вертолёт, предназначенный для разведки и целеуказания, может использоваться также для поражения боевой техники, огневых точек и живой силы противника на поле боя.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Defiant SB1
Ка-50
Компании
Sikorsky Aircraft
Похожие новости
27.04.2020
NI: В России возможно появление вертолётно-реактивного гибрида от компании «Камов»
25.03.2019
Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт
29.12.2018
Презентация демонстратора скоростного многоцелевого вертолета Sikorsky Boeing SB 1 Defiant
22.01.2016
«Доблесть» и «Дерзкий» полетят в 2017 году
14.07.2008
Винтокрылая революция. Вертолеты готовы меряться скоростью с самолетами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.06 21:55
  • 3
Путин дебютировал как историк: 9 000 слов лжи, теорий заговора и полуправды (Berlingske, Дания)
  • 23.06 21:42
  • 9
Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане
  • 23.06 21:03
  • 333
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 23.06 20:14
  • 4
Yle (Финляндия): новое российское супероружие — дерзкий блеф Путина?
  • 23.06 19:56
  • 20
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 23.06 19:49
  • 1
"Ростех" приступил к финальной сборке нового пассажирского Ил-114-300
  • 23.06 19:18
  • 4
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 23.06 18:57
  • 11
«Жнецы» на границе России: Эстония получила беспилотники США
  • 23.06 18:20
  • 3
«Москитный» флот: что изменят американские катера для Украины (Укрiнформ, Украина)
  • 23.06 17:40
  • 7
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 23.06 16:33
  • 2
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 23.06 16:29
  • 2
Во время тренировок НАТО «Бег быка» в Польше отказались от использования танков M1 Abrams: названа причина
  • 23.06 14:12
  • 1
Постпред РФ при ОБСЕ сообщил о завершении российско-американских переговоров по стратегической стабильности в Вене
  • 23.06 13:45
  • 1
В Воздушно-десантные войска поступают современные образцы портативных радиолокационных станций
  • 23.06 11:49
  • 69
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)