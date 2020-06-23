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ЦАМТО

В 2020 году в РВСН запланирована поставка 12 колесных дорожных машин

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Колёсная дорожная машина (КДМ)
Колёсная дорожная машина (КДМ), разработанная специально для инженерных подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 22 июня. В 2020 году продолжается оснащение инженерных подразделений РВСН специальной техникой. В этом году запланировано поступление 12 колесных дорожных машин в ракетные соединения, расположенные от Тверской до Иркутской областей.

Новейшая КДМ, разработанная специально для инженерных подразделений РВСН, заменит пять образцов инженерной техники, предназначенных для подготовки и содержания маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций подвижных грунтовых ракетных комплексов.

Возможности КДМ позволяют заменить устаревающие гусеничные и колесные путепрокладчики БАТ-М, ПКТ, а также бульдозер БКТ-РК2.

По своим основным тактико-техническим характеристикам современная КДМ не только во многом превосходит перечисленную инженерную технику, но и обладает рядом совершенно новых функций. В частности, благодаря наличию на машине сменного оборудования военнослужащие смогут проводить погрузочно-разгрузочные работы.

Кроме того, КДМ имеет потенциальную возможность дооснащения рабочим оборудованием, которое позволит ей в случае необходимости выполнять корчевку пней, разбор завалов и даже перекусывание железобетонных и металлических изделий, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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