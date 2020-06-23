В Институте имени Жуковского начата разработка сверхзвукового гражданского самолета

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Научно-исследовательский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского» приступил к работе над созданием нового отечественного сверхзвукового самолета, предназначенного для гражданской авиации. Согласно договору между Центром и Министерством промышленности и торговли РФ, разработку планируется завершить к концу 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба НИЦ.

Создание этого отечественного сверхзвукового гражданского самолета может стать началом для появления принципиально нового вида авиации.

Генеральный директор «Института имени Жуковского» Андрей Дутов сообщил, что предполагаемая скорость самолета составит примерно 2 тысячи километров в час. Делать менее скоростной самолет нет смысла, так как он не сможет конкурировать со своими дозвуковыми аналогами.

В процессе разработки воздушного судна потребуется эффективно решить задачи ослабления звукового удара и снижения уровня шума. Перед разработчиками также стоит задача понизить вредные выбросы, увеличить топливную эффективность двигателей и обеспечить высокую надежность всех систем и элементов.

И хотя даже примерная стоимость самолета пока неизвестна, она, безусловно, будет выше, чем у предшествующих дозвуковых моделей, как и затраты на осуществление полёта.