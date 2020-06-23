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«Гвидон» станет новой машиной дистанционного разминирования

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Источник изображения: vpk-news.ru

В настоящее время в армии России используется машина дистанционного разминирования (МДР) 15М107 «Листва», которая является оружием на новых физических принципах. Для уничтожения взрывных устройств используется микроволновое излучение, мощные импульсы которого выводят из строя электронику дистанционно-управляемых мин и минных заграждений. «Листва» может обнаруживать взрывные устройства на расстоянии до 100 м от автомобиля, движущегося со скоростью 15 км/ч.

В основу «Листвы» положен трёхосный полноприводный специальный бронированный автомобиль СБА-60-К2 «Булат», созданный на базе серийного грузового автомобиля КамАЗ-5350 «Мустанг» и броневика Выстрел К-43269. Новая модификация МДР должна получить двухосное шасси.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Звезда» и младшего научного сотрудника 12-го ЦНИИ Минобороны Андрея Барабанова, новая машина дистанционного разминирования также окажется мощнее, чем существующая «Листва», а называть автомобиль будет «Гвидон». Сроки появления МДР «Гвидон» пока не обозначены. Также не озвучены технические характеристики грядущей новинки и неизвестно, на базе какого грузовика построят машину.

МДР «Листва» создавалась для ракетных войск стратегического назначения России и входит спецмашина в состав колонн стратегических ракетных комплексом с межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс» и «Тополь-М». Комплекс «Листва» позволяет обеспечить безопасность ракетных комплексов на маршрутах их боевого патрулирования от диверсионных атак.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Листва
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
КАМАЗ
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