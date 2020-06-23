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В Израиле вновь назначили Иран главным врагом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Иран стал самой опасной страной на Ближнем Востоке. Исламская Республика добилась значительного прогресса в ядерной сфере. Но ядерная угроза со стороны Тегерана не единственная, которую он держит в своих руках — обычные вооружения иранцев также представляют значительную опасность для их соседей.

С такими заявлениями выступил начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави. Израильский военачальник принял участие в церемонии, посвящённой созданию «директората третьего круга», как сообщает издание The Jerusalem Post, «совершенно новой позиции в Генштабе, которая будет сосредоточена главным образом на борьбе Израиля против Ирана».

Хотя Иран находится в «третьем круге» региональных стран и негосударственных субъектов, генерирующих угрозы в сторону еврейского государства, он «очень эффективно влияет на первый и второй круг», отметил Кохави. Согласно военной классификации Израиля, в первый и второй круг внешних угроз для его национальной безопасности входят палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» в секторе Газа, ливанское движение «Хизбалла» и проиранские военизированные формирования в Сирии.

Израиль неоднократно предупреждал о ядерных амбициях Ирана, а также о его стремлении к региональной гегемонии. Армия обороны еврейского государства нанесла сотни авиаударов в рамках своей кампании «война между войнами» (известной как «МАБАМ» на иврите»), нацеленной на предотвращение передачи передового оружия «Хизбалле» в Ливане и укреплении её сил в Сирии. 

Новый «директорат третьего круга» сформирован как часть плана Momentum Армии обороны Израиля, направленного на укрепление её возможностей, в том числе с помощью «расширения технологических средств для ударной авиации уничтожать вражеские цели, поддерживать превосходство военной разведки и расширять сбор развединформации в Исламской Республике, в том числе с помощью спутников, а также укрепить кибернетические (как оборонительные, так и наступательные) возможности Израиля», цитирует The Jerusalem Post портал Eadaily.

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Страны
Израиль
Иран
Ливан
Сирия
Проекты
Ядерный щит
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