Япония забраковала американскую систему ПРО

Правительство Японии намерено отказаться от плана по развёртыванию американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Окончательное решение будет принято на заседании Совета безопасности.

В нём примет участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Участники заседания намерены обсудить вопрос об изменении стратегии национальной безопасности страны.

15 июня глава Министерства обороны Японии Таро Коно сообщил, что программа развёртывания комплексов в префектурах Акита и Ямагути будет приостановлена. Он уточнил, что это связано с угрозой падения разгонной ступени ракеты за пределами военной базы - в данном случае есть риск разрушения жилых кварталов.

Чтобы скорректировать этот недостаток, понадобятся дополнительные средства и время. Изначально ввод комплексов в работу должен был состояться в 2025 году. В настоящий момент система противоракетной обороны будет поддерживаться эсминцами, оснащёнными комплексами Aegis.

Япония приняла решение о размещении на территории страны комплексов Aegis Ashore, чтобы прикрыть территорию страны от возможной ракетной атаки со стороны КНДР, отмечает ПМ.

Токио подписал контракт с Вашингтоном о приобретении двух комплексов ПРО Aegis Ashore. Стоимость контракта составила около 1,26 миллиарда долларов: в эту сумму вошли поставка систем и затраты на обучение военного персонала. При этом в стоимость договора не вошла цена вспомогательной радиолокационной станции. Комплексы Aegis разработаны для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности.