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ЦАМТО

В Воздушно-десантные войска поступают современные образцы портативных радиолокационных станций

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Разведкомплекс "Соболятник"
Разведкомплекс "Соболятник".
Источник изображения: vitalykuzmin.net

ЦАМТО, 22 июня. В соответствии с государственной программой вооружения в Воздушно-десантные войска продолжают поступать современные образцы портативных радиолокационных станций.

До конца 2020 года в соединения ВДВ поступит около десяти комплектов переносной твердотельной станции разведки наземных целей 1Л277 "Соболятник".

"Соболятник" является многофункциональным средством артиллерийской разведки и позволяет обнаруживать малогабаритные объекты на расстоянии до 30 км. Оснащение разведывательных и артиллерийских подразделений новейшими техническими средствами разведки позволит повысить требования к обучению личного состава при ведении артиллерийской разведки. Несмотря на предельно малые габаритные и весовые характеристики, станция может применяться для обнаружения и одновременного автоматического сопровождения до 20 целей, в том числе для корректировки огня артиллерии по траектории снарядов и их разрывам.

Применение военнослужащими ВДВ современной радиолокационной станции в ходе боевой подготовки и тактических учений позволит расширить перечень решаемых задач и существенно повысит боевые возможности подразделений.

В 2020 году "Соболятник" поступит в отдельные гвардейские десантно-штурмовые соединения из Улан-Удэ, Ульяновска, Камышина и Уссурийска, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
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Минoбороны РФ
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2020-й год
Военные учения
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1 комментарий
№1
23.06.2020 13:45
А внутри наверняка китайские микросхемы и рассыпуха...
0
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