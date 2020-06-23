Вооруженные силы Литвы получили ЗРК NASAMS

ЦАМТО, 22 июня. По информации Вооруженных сил Литвы, 19 июня батальону противовоздушной обороны ВС Литвы был передан закупленный в Норвегии зенитный ракетный комплекс NASAMS.

Как заявлено, современная система противовоздушной обороны обеспечит ВВС Литвы возможность борьбы с воздушными угрозами на расстоянии нескольких десятков километров. Отмечается, что после интеграции всех элементов ВС Литвы получат "средство сдерживания потенциального противника".

Семейство NASAMS является одним из широко применяемых в государствах-членах НАТО ЗРК. ВС Литвы приобрели комплекс последнего поколения, NASAMS-3, который до настоящего времени был поставлен только Вооруженным силам Норвегии.

Закупленные батареи NASAMS включают несколько компонентов: центры управления огнем, пусковые установки, оборудование связи и т.д. ВС Литвы также модернизировали имеющиеся ЗРК ближнего действия RBS-70. Обе системы будут интегрированы в состав единой системы защиты воздушного пространства Литвы.

Подготовка кадров для применения новой системы началась в Норвегии в конце прошлого года в соответствии с методологией и программами, разработанными вооруженными силами Норвегии и Kongsberg Defense & Aerospace. Дальнейшую подготовку на базе батальона противовоздушной обороны в Литве будут проводить норвежские специалисты. Планируется, что личный состав будет полностью подготовлен к 2021 году, после чего начнется интеграция ЗРК в состав интегрированной системы противовоздушной / противоракетной обороны НАТО (NATINAMDS).

Как сообщал ЦАМТО, о решении закупить ЗРК NASAMS по результатам сравнительной оценки имеющихся на рынке систем МНО Литвы сообщило в мае 2016 года. 20 октября 2016 года представители МНО Литвы и МО Норвегии подписали техническое соглашение, предусматривающее приобретение пусковых установок и ракет ЗРК малой дальности NASAMS (средней дальности по классификации ВС Литвы). Соглашение также оговаривает условия и обязанности сторон в рамках процедуры покупки/продажи компонентов NASAMS и поддержку, которую Норвегия окажет Литве в развитии системы противовоздушной обороны.

МНО Литвы 26 октября 2017 года заключило с норвежской Kongsberg контракт на поставку зенитного ракетного комплекса NASAMS в составе двух батарей, дополнительного оборудования, логистическую поддержку, обучение личного состава. Стоимость соглашения составляет 109 млн. евро. Контракт с Kongsberg предполагает поставку нового оборудования, за исключением пусковых установок, которые будут переданы из состава ВС Норвегии и восстановлены Kongsberg к состоянию "как новые".